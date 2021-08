Servicios y rentas asfixian comercio del centro histórico en Veracruz

Bajas ventas, excesivos costos de las rentas, aumento en servicios básicos como agua y energía eléctrica causaron el cierre de tres comercios localizados en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz solo durante el primer mes del 2020.

Pero no es un problema nuevo que sea propiciado por la cuesta de enero, ya que en todo el 2019 cerraron más de 10 locales por las mismas razones.

Al caminar por la avenida Independencia una de las más transitadas del puerto por la gran cantidad de negocios de ropa, calzado y bisutería, se observan varios locales con letreros de “Se Renta”.

Los cierres más recientes fueron el de dos zapaterías: Alexa y Vazza, que se encontraban en la mencionada avenida, ambos comercios con más de 10 años de existencia en esos lugares.

El otro caso relevante fue el del restaurante Toks, debido a que se trataba de uno de los restaurantes más grandes del primer cuadro de la ciudad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Veracruz (Canaco), José Antonio Mendoza García, dijo que dicho organismo no tiene registro alguno de estos cierres, pero la situación exhibe que la industria del comercio no se encuentra pasando la mejor de sus etapas.

“No tenemos reporte de crecimiento en los negocios, los negocios se están manteniendo estables, pero sin un gran resultado económico, las inversiones no se han dado, la economía de la gente que es de donde dependemos nosotros prácticamente está muy baja, la gente no tiene circulantes, no hay dinero y eso afecta a todos los comercios”

El empresario comentó que, a diferencia de Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz no ha reportado ningún caso de inseguridad en comercios, por lo que las razones de los cierres son otras.

INCREMENTO EN LOS SERVICIOS

Los altos costos de los servicios energéticos como luz y agua están afectando a los negocios, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel Martín Lois.

En los últimos años el costo de estos servicios se ha incrementado 70 por ciento con respecto al recibo de luz y en el caso del agua hasta 30 por ciento más, en comparación de los años anteriores, comentó

“Los energéticos han subido de sobremanera y ha habido afectaciones en ello, obviamente cada empresa tiene sus finanzas y si ven que ya no se pude seguir, aunado a eso la mala situación económica que está viviendo el país en general pues obviamente van sumándose factores y si esto no se remedia o no mejora podríamos estar hablando de más cierres a largo plazo”

También está el tema de las excesivas rentas las cuales rondan entre los 50 mil pesos.

El local más barato que cuenta con una superficie de 225 metros cuadrados, un baño y cochera para autos el precio de arrendamiento se encuentra en 18 mil pesos, mientras que los locales de 26.50 metros cuadrados de superficie y 4.6 metros de frente con un baño y cercanos al malecón rondan en 30 mil pesos.

Entre los comercios que cerraron sus puertas se encuentran el banco HSBC, una joyería, zapaterías, tiendas de ropa, una escuela de barbería y una tienda de artículos musicales.

