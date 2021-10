Servicios básicos y regularización: reclamo en fraccionamientos de Veracruz

"Colinas de Santa Fe es el foco rojo de la corrupción", dijo Adela Blanco, representante vecinal. Desde que se destapó el fraude inmobiliario que abrió la cloaca de los fraccionamientos sin municipalizar, los habitantes siguen pagando las consecuencias de obras mal realizadas, aseguró.

Desde hace más de cinco años los habitantes expusieron las malas condiciones en las que vivían, así como, evidenciaron el desinterés que muestran las autoridades que dieron los permisos de construcción a la extinta Inmobiliaria Homex.

Falta de servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, seguridad, casas de mala calidad y drenajes fueron las principales quejas que orillaron a los poco más de seis mil habitantes a manifestarse y bloquear accesos a carreteras, para exigir justicia al Ayuntamiento de Veracruz y al Infonavit.

"Solo ha sido pura palabrería barata, tanto de Gobierno como Infonavit y muchas estancias gubernamentales involucradas en este tema (...) lo único que sabemos de Infonavit es que nuestras casas no tienen ningún valor ya no puedes vender ni comprar porque ya se devaluaron", contó Adela Blanco.

La negligencia de las autoridades estatales y municipales que, en su momento permitieron la construcción de estos fraccionamientos, llevó a los habitantes a adquirir una deuda con el Infonavit que seguirán pagando por 30 años.

Para poder tener los servicios básicos como agua y luz los habitantes tuvieron que organizarse por medio de una asociación vecinal, misma que les permitió darle mantenimiento a los pozos y llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tener energía.

"No podemos decir que no tenemos un servicio de agua, tenemos agua sí, pero eso no quiere decir que sea la forma correcta de tener agua, las tuberías están sucias", aseveró Adela.

En esta condición se encuentra también la colonia el Proletariado, donde los habitantes tuvieron que comprar pipas y garrafones de agua durante un año, debido a que la constructora Granito, la cual tiempo después cambió su razón social a GRAYTO CONSTRUCCIONES SA. DE .CV. no realizó el contrato con Grupo MAS para brindarles el servicio.

"Hasta ahorita tuvimos junta con el Infonavit, con el gobierno Municipal, con los de la CONAGUA, IMA y todas las personas involucradas se firmó una minuta donde el constructor Rafael Tejeda se comprometió a hacer el pozo, pero eso fue desde el día 6 de septiembre (...) hasta ahorita no hemos visto respuesta de Rafael Tejeda", aseguró Antonia Pérez Rodríguez, representante de vecinos.

Pérez Rodríguez aseguró que Grupo MAS les reconectó el servicio, pero solo obtienen agua por las noches de manera limitada, mientras que en el servicio de municipalización podrá ser dentro de 10 años o más.

70 COLONIAS EN VERACRUZ SIN SERVICIOS BÁSICOS

Esta misma situación la viven alrededor de 70 colonias, aseguró Alma Aida Lamadrid, sindica única del ayuntamiento.

Fraccionamientos como el Proletariado, Oasis, Campanario, parte de Costa Dorada, Hacienda Sotavento, Rivieras de Rio Medio, Exome entre otros se ven orillados a protestar y buscar alternativas rápidas.

Alma Aida de Lamadrid, dijo que en el 2018 sólo 44 colonias estaban municipalizados con instrumento público de donación, mientras que 72 de ellas no estaban municipalizados y 18 se encontraban como desarrollos urbanos condominales.

A inicios del 2021 la síndica aseguró que al concluir la actual administración, 14 fraccionamientos serían municipalizados.

Hasta el momento el Ayuntamiento había municipalizado de manera parcial o total los fraccionamientos Valle Alto, Privanzas, Paseo de las Palmas y Lomas de Río Medio 4.

Los próximos serían Bosques de Río Medio, Paseo de las Palmas, etapa 4,5 y 6, Xana, Residencial del Bosque, supermanzanas 8, 9, 10 y 12, Paseo de las Palmas II, Palma Real I y II, Rincón de Palma real, Dorado Real, Jardín de Santa fe y Albatros II.

HISTORIAL DE QUEJAS Y MANIFESTACIONES

En el mes de febrero, habitantes de distintos fraccionamientos realizaron una denuncia en contra de al Infonavit "por realizar un "mega fraude" por otorgar viviendas en colonias y fraccionamientos sin municipalizar.

La Asociación Civil por un Fraccionamiento Digno, dijo que eran cerca de 20 mil habitantes de seis fraccionamientos los afectados por esta práctica, de la que acusan al Instituto.

Tan solo en el mes de agosto habitante del fraccionamiento Sotavento protestaron afuera de CFE, debido a que la empresa le suspendió el servicio.

Según declaraciones de los afectados este corte se debió a que la constructora Casas Geo tiene una deuda con CFE de cuatro millones 346 mil 26 pesos.

Hace un mes volvieron a manifestarse por la misma situación, esta vez se unieron habitantes de los Fraccionamientos Bonaterra y Pueblo Nuevo, debido al corte de energía dejó de funcionar el único pozo de agua que abastece 7 mil familias, dijeron los quejos.

GRITAN POR AUXILIO A AMLO

Los habitantes aseguraron que ya se encuentran cansados de tantas promesas y que no ven ninguna acción que los ayude a resolver la falta de servicios básicos.

"Queremos a alguien que haga lo que se tiene que hacer (...) no queremos que se quede al aire, exhortamos al presidente de la república porque ya realmente es el único que puede decirnos si o no va a poder meterle las manos a esta comunidad que han sido defraudadas", exigió Adela Blanco.

Aseguran que no es justo que sus casos queden en el olvido y que los responsables de este fraude sigan libres sin responder sobre los delitos de fraude que los mantiene atados a una deuda y sin la posibilidad de una vivienda digna.





