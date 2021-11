Sergio Cadena, besamanos de la 4T: Perredistas en Veracruz

Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, es un "besamos" de la 4T, señalaron líderes perredistas durante una rueda de prensa en el puerto de Veracruz.

"Dejamos a Sergio Cadena en su silencio y en su complacencia con el gobierno del estado", dijo el líder perredista.

De acuerdo con Manuel Bernal, las preferencias políticas del actual dirigente estatal del PRD en Veracruz están con el gobierno que encabeza Cuitláhuac García y no con sus obligaciones con el partido y la militancia perredista.

"El ejemplo inequívoco de su entreguismo y servilismo es que fue al besamos cuando el informe y comparecencia del secretario de Gobierno", mencionó.

En compañía de Arturo Herviz Reyes, alcalde de Ángel R. Cabada; Yazmín de los Ángeles Copete Zapote, fundadora del PRD Veracruz; Viviana Franco, hija de Rogelio Franco; y militancia del Sol Azteca, exigió la libertad del exsecretario de Gobierno en el yunismo.

Los líderes perredistas propusieron la creación de un Frente Amplio por la Defensa de los Presos Políticos en Veracruz en el que, dijo, hay espacio para todos, sin distinciones partidistas.

"Sabemos que el sello de la casa representada por el gobierno de Cuitlahuac García Jiménez es un sello persecutorio; su propósito es una gran lucha en contra de la oposición, una burda lucha en contra de la oposición, en contra de los que pensamos diferente a ellos", comentó.

Viviana Franco, hija del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, acusó que el Gobierno del Estado es artífice de una serie de montajes en contra de su padre a través del uso de las instituciones públicas.

La joven explicó que su padre enfrenta tres procesos penales, de los cuales aseguró que fueron fabricados fast track por la Fiscalía General del Estado (FGE).

"No dudamos que inventen más", manifestó.

El pronunciamiento de los perredistas ocurre un día después de la detención de Tito Delfín, candidato a la dirigencia estatal del PAN, partido aliado del PRD en las últimas dos elecciones.

Candidato a la dirigencia del PAN en Veracruz, Tito Delfín

El panista fue detenido este sábado 27 de abril en el municipio de Álamo, Veracruz, después de concluir un mitin con militantes de su partido. Policías ministeriales le ejecutaron un orden de aprehensión, hecho que provocó críticas de diferentes políticos del PAN, entre ellos del dirigente nacional, Marco Cortés.

De acuerdo con un boletín de la FGE, a Tito Delfín le fueron imputados los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude, derivado de la carpeta de investigación por hechos denunciados el 26 de mayo de 2017 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Cosamaloapan, Sub- Unidad Integral de Justicia en Tierra Blanca, que dieron origen al proceso penal 394/2021.

















Detenciones, estrategia de Morena rumbo al 2024: Herviz

Según Arturo Herviz Reyes, las detenciones de personajes políticos de la oposición son una estrategia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones estatales de 2024.

"Están tratando de acallar a toda la oposición en Veracruz y a líderes que hoy están como presos políticos.

Deja mucho que decir de un gobierno que prometió demasiado, prometió ser un gobierno democrático", señaló.

El actual alcalde de Cabada aseguró que no es casualidad que políticos como Rogelio Franco, Gregorio Gómez, Nicolás Ruiz y ahora Tito Delfín fueran detenidos durante el gobierno de Cuitláhuac García.

"Están seleccionando a líderes de oposición, son los que están deteniendo, no detienen a líderes de oposición, no detienen al pueblo común y corriente; tantos delincuentes que hay y no los detienen.

Están pensando en el 2024, están preocupados y quieren limpiar el camino y caminar solos. Eso no va a ser posible", manifestó.