"Seremos tu voz", dicen amigas de Juana, feminista asesinada en Xalapa

XALAPA, VER.- Juana Ovando llegó desde Agua Dulce hace apenas cuatro meses a Xalapa para estudiar la universidad. Con martillo y navaja fue asesinada este miércoles al interior del cuarto que rentaba.

La joven vivía con su novio de nombre Christopher, y ambos se mantenían vendiendo hielitos o bolis, como se conoce en el sur del estado.

Juana pretendía ingresar el próximo ciclo escolar a la Universidad Veracruzana (UV) y en tanto eso ocurría, se dedicaba a trabajar junto a su novio, también originario de Agua Dulce, con quien vivía en una cuartería de la calle Aquiles Serdán.

La activista estaba inmersa también en las redes juveniles de la política, pues fue Secretaria de la Juventud de la Confederación Nacional Obrero Popular (CNOP) del PRI, partido que también lamentó su muerte.

En redes hay también fotografías que la retratan junto a Marlon Ramírez Marín, presidente estatal del tricolor y actual diputado local.

Juana Ovando de 21 años, fue asesinada en el baño de su casa en la colonia Guadalupe Rodríguez, frente al Súper Che de Ruiz Cortines, en esta capital.

De acuerdo con los reportes iniciales, la joven fue hallada dentro de su domicilio con diversas heridas contundentes en la cabeza y el cuerpo propinadas aparentemente por un martillo y una navaja; aunque se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, cuando fue atendida ya había fallecido.

Se sabe igualmente que ya habría una persona detenida, vecino de la joven, con quien tenía diferencias, mismo que ya ha sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Se reportó que Juana y su presunto agresor sostuvieron una discusión y el hombre la habría agredido cuando se encontraba sola.

#JusticiaParaJuana

Amigos y familiares de Juana Ovando de los Santos, la joven originaria de Agua Dulce asesinada este miércoles en Xalapa han prometido mantener la voz levantada para que su feminicida rinda cuentas ante la autoridad.

"Hoy me toca a mí hablar y defender porque me siento triste, débil y derrotada. ¿Dónde está la seguridad que tenemos en nuestro país? Hoy se va una amiga, una hermana", dicen algunos de las publicaciones en redes sociales que desde el momento de la noticia han expresado su pesar por la muerte de la joven, conocida por su afinidad al movimiento feminista.

"Ya no más a la violencia, ya no más a los asesinatos, HOY quiero hacer justicia para mi amiga Juana Ovando porque sé que si fuera yo o algunas de mis amigas ella gritaría a los 4 vientos que se haga justicia", agrega el texto de una de sus amigas.

Otra de las publicaciones de uno de sus amigos también lamenta la noticia de la muerte de la chica. "En verdad qué no logro asimilarlo y me dolió tanto saberlo, me duele creerlo. Vuela alto mi Juana, aquí hay muchos qué seremos tu voz y será escuchada. Me quedo con los momentos vividos".

Sus familiares también se posicionaron públicamente por los hechos. Uno de sus primos recriminó que "nadie tiene el derecho de quitarle la libertad ni la vida a las buenas personas" y confirmó que el presunto asesino está detenido. "Exigimos se haga justicia por Juana Ovando".

En las redes sociales, abundan las fotos de la joven participando en marchas feministas y exhibiendo carteles de reclamos.

En uno de ellos, que sostiene con la mano derecha levantada, se lee "soy la tía de esa niña que jamás vas a tocar", mientras viste además con un pañuelo verde.

La fotografía fue del 10 de marzo del año pasado. En el pie de esta, la joven sureña se lamentó de que "hoy a las mujeres nos quitan la calma", sembrando miedo en las mismas.

Hay otra donde nuevamente protestó por la ausencia de las mujeres, víctimas de feminicidio. "Hoy no están todas nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar".