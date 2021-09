Septiemble: saldo blanco en Veracruz tras sismo

La noche de este martes 7 de septiembre un sismo de magnitud de 7.1 sacudió a parte del país, incluido al estado de Veracruz. El temblor con epicentro en Acapulco, Guerrero tuvo saldo blanco en tierras veracruzanas.

En comunicado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se informó no hubo afectaciones en instalaciones ni personas lesionadas por el movimiento terrestre que fue percibido solo en 45 de los 212 municipios de Veracruz.

El sismo ocurrió a las 20: 47 horas, lo que ocasionó que habitantes de Xalapa, Veracruz Puerto, Boca del Río, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, por mencionar algunas ciudades, salieran de sus casas o instalaciones donde se encontraban.

En la capital se desalojaron a las personas que estaban en edificios de Sefiplan, Cecan y Torres Olmo. En Lerdo de Tejada fue desalojado el IMSS y en Veracruz el IVEC, edificio de la CFE, el Hospital Regional y la Torre Pediátrica.

"No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en Ciudad de México (...) no hay daños graves", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en comunicado difundido desde sus redes sociales oficiales.

Informe sobre el sismo con epicentro en Guerrero. pic.twitter.com/5VP0Kh47rL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 8, 2021

A través de entrevista para Milenio, se confirmó que una persona falleció en Coyuca de Benítez, Guerrero. Esta sería la primera víctima del temblor.

En distintas colonias de la capital veracruzana, vecinos y vecinas salieron de sus casas ante la posibilidad de un derrumbe o afectaciones graves tras el sismo.

En pijamas, chanclas, con mascotas en brazos, personas se veían en algunas calles de Xalapa. En la colonia Pedregal de las Ánimas, vecina narra que al sentir el movimiento del suelo corrió al marco de la puerta desde donde escuchó y vio cómo sus demás vecinos salían.

"¡Que se salga en toalla!" escuchó que alguien gritó para intentar apurar a familiar a salir de casa.

A diferencia de la Ciudad de México o Acapulco, desde donde fueron difundidos videos de mayor percepción del sismo, en Veracruz fue menor, aunque causó alarma en al menos 45 municipios.

Se pide a la población mantenerse al tanto de indicaciones de autoridades ante alguna réplica que ameritara otro desalojo.