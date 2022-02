Senado sepulta Comisión que investigaba abusos en Veracruz

El Senado cerró formalmente la comisión que investigó por un mes casos de abuso de poder en Veracruz, incluido el de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política.

Los senadores acordaron que la investigación realizada durante este tiempo será enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); así como las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos en el Senado.

El tema causó un álgido debate por dos horas pues Movimiento Ciudadano (MC) acusó que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, es impune por la protección que recibe desde el Poder Ejecutivo, a lo que Morena respondió que Jalisco es un narcoestado. Hace tres días, tras una rebelión interna en Morena contra su coordinador Ricardo Monreal, se decidió disolver esta comisión porque no fue aprobada en el pleno.

Aunque el tema estaba agendado al final de la sesión, el exgobernador de Veracruz, Dante Delgado, mostró su desacuerdo y subió a tribuna; las peticiones de la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, fueron ignoradas.

Reclamó que se haya eliminado esta comisión cuando todavía persiste la que investiga el accidente en que murió el senador panista Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika, entonces gobernadora electa en Puebla.

Frente al abuso de autoridad y arbitrariedades que se cometen en Veracruz por un gobernador impresentable, no van a callar nuestras voces. No lo vamos a permitir: https://t.co/W1cKPOXXoY — Dante Delgado (@DanteDelgado) February 1, 2022

"Quienes levantaron la voz para pretender proteger a un gobernador impresentable, impreparado y arbitrario señalando que la comisión designada por la Junta de Coordinación Política era ilegal, han cometido un acto de barbarie legislativa", dijo y afirmó que la decisión fue tomada a petición de secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Acusó que por solidaridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptaron encubrir actos arbitrarios; y cuestionó a la ministra en retiro Sánchez Cordero de haberle enviado un documento sobre el tema, del que no recibió respuesta. "(Veracruz) es un estado gobernado de manera autocrática bajo el manto presidencial y eso no lo vamos a permitir", remató.

La morenista Malú Micher respondió que no se violentó la disolución de la comisión porque no estaba en apego a la legalidad.

PRI y PAN respaldaron a MC



El panista Damián Zepeda aseguró que no hablar sobre el tema implica complicidad. "Estar metiendo a la cárcel a personas porque piensan distinto no es correcto y en Veracruz no solo está pasando con una persona; hay cerca de 100 que han denunciado persecuciones o violación de derechos humanos".



Afirmó que el ultraje a la autoridad está entendido como "me hablas feo y te meto a la cárcel".

"Veracruz es un estado fallido y me hago cargo de mis palabras. Yo creo que se deben desaparecer los poderes porque se justifican las tres causas: un Poder Ejecutivo abusivo, un Congreso que violó la ley y quitó a un fiscal legítimo electo; y un Poder Judicial que genera decisiones ilegales violando los derechos humanos".

El priista Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que del Río Virgen es su amigo pero que el trasfondo son los hechos. "Se le está imputando sin pruebas porque eso es extraordinariamente grave para la política.

Hay toda clase de tropelías cometidas por gobernadores de todos los colores y mientras más haya del color de Morena, más serán los señalamientos". Destacó que el Senado incumple con su ejercicio de vigilar el desempeño de los mandatarios estatales. Beatriz Paredes también respaldó la creación de la comisión.

El perredista Miguel Ángel Mancera dijo haber leído la orden de detención contra del Río Virgen. "No tiene una sola prueba, ni siquiera circunstancial que pueda dar soporte a la orden de captura y después al auto de vinculación".

Finalmente, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, refirió que éste es un ejemplo del exceso de la prisión preventiva oficiosa. Y destacó que en Veracruz hay un exceso en la figura de "ultrajes a la autoridad" que es utilizada por los gobiernos fascistas. "Es una figura inaceptable en democracia".