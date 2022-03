Senado pide a Mixtla explicar violación de derechos de un indígena

XALAPA, VER.- El Senado de la República llamó este 30 de abril al Presidente del Concejo Municipal de Mixtla a comparecer para explicar el o los motivos de la negativa a la recomendación 59/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); investigación señala violación de derechos de un indígena en la zona conocida como Sierra de Zongolica de Veracruz.

En la gaceta del Senado con folio LXV/1SPO-40/124954 se extiende un oficio en el que la CNDH, a cargo de María Rosario Piedra Ibarra, solicitó al senador Ricardo Monreal y la senadora Olga María Sánchez Cordero llamar a las autoridades municipales de Mixtla de Altamirano ante la negativa de su recomendación.

Tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz como la CNDH han señalado al Concejo Municipal de haber invadido el terreno y sustento de un adulto mayor indígena. El caso suma dos recomendaciones, una en 2017 (54/2017) de la instancia estatal y la otra en 2019 (59/2019) de la nacional.

El 16 de marzo del 2016 el indígena de 83 años presentó su queja ante la Delegación Étnica de la Comisión Estatal, en Zongolica, por el despojo y daños en su terreno ocasionados por retroexcavadora del municipio que rompió alambrado y dejó pérdidas de sus sembradíos de café, zapote, plátano y tepejilote, así como de árboles de cedro, xochicolhuitl, jonote y coyoliyo.

Las razones explicadas habrían sido dadas por un ingeniero de Obras Públicas del municipio y un asistente del programa Prospera, quienes ingresaron a la propiedad del adulto mayor y le dijeron que, por órdenes de la entonces presidenta municipal, María Angélica Méndez Margarito, abrirían el camino rural Cuahutlajapa-Zacatilica.

En ambas investigaciones de CEDH y CNDH se determinó que se violaron los derechos a la propiedad privada y seguridad jurídica del agraviado.

Tras la primera recomendación, la entonces presidenta municipal implicada se excusó, según se lee en el mismo informa de la CNDH en que "no eran propios de su administración, que los servidores públicos de quienes se quejó ya no laboraban para esa municipalidad" y así no era posible atender la Recomendación local por encontrarse en proceso de recurso de impugnación , además de que a su parecer no existía un peritaje que pudiera cuantificar una posible reparación de daño al afectado.

Desde 2019, la recomendación señalaba directamente al presidente del Concejo Municipal de Mixtla, Crispín Hernández Sánchez y se pidieron acatar puntos a nivel municipal: reparar el daño de manera integral al agraviado; inscribirlo en el Registro Estatal de Víctimas para que tenga acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y que se le brindara la atención médica necesaria, así como asesoría legal.

También se solicitó colaborar con el organismo en la denuncia y la queja administrativa contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos; brindar asesoría jurídica para inscribir al afectado en los programas productivos agrarios federales o estatales, y auxiliarlo en los trabajos necesarios de cuneteo, reforestación y, en su caso, nivelación del terreno dañado, así como en lo necesario para recuperar la capacidad de siembra. Además, deberá capacitar al personal del ayuntamiento de Mixtla sobre derechos humanos y en especial sobre los derechos de las personas mayores y de los pueblos originarios, para evitar la repetición de hechos similares.

A más de seis años de que el agraviado denunció el despojo de su tierra, y con ahora una edad de 89 años, ninguno de los puntos fue acatado, ni la versión de las investigaciones aceptada por autoridades.





