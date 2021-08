Semefo de Coatzacoalcos: cadáveres apilados y en condiciones insalubres

Coatzacoalcos, Ver. - Las instalaciones del Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos, que se ubica al interior del panteón Jardín Municipal, se encuentra descuidado y en condiciones insalubres.

Aunque no hay acceso porque la puerta está cerrada con candado, por unas ventilas se logra ver bolsas negras, sábanas sucias y manchas de sangre tirados por todas partes en el piso; sobre una plancha hay un cuerpo cubierto y el olor es nauseabundo.

En el patio del edificio perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE) hay dos botes de basura identificados con las palabras SEMEFO, del cual salen desechos como trapos y batas con sangre, que son llevados al basurero municipal sin ningún tratamiento o incineración.

En el piso de la instalación hay diferentes puntos guantes, cubre bocas y madejas de cabello de víctimas. El área de la fosa común está cubierta por maleza; poco se distinguen las fosas con cadáveres que, no reclamados por familiares, las cuales son marcadas por un tubo blanco donde está escrito el número de expediente.

Al respecto, el administrador del panteón, Andrés Leyva Hernández, aseguró que esto representa un problema tanto para los trabajadores del lugar como de los que acuden a enterrar o a visitar a algún familiar.

"Estos son los desechos de allá adentro, los trapos con los que trabajan, yo no me veo con la facultad de obligar al personal sindicalizado a retirarme esto, ahí tengo guantes tirados, son de ellos”, manifestó.

El funcionario municipal aseguró que, desde hace más de dos años, la Fiscalía General del Estado, tiene 22 cuerpos apilados al interior de la morgue que no han enterrado.

“Ahorita tenemos cerca de 22 cuerpos, teníamos 22 hace 2 meses, hicieron el trámite para 10, pero concluyeron 5 trámites, sepultaron 5, redujeron a 17, pero otra vez se incrementaron a 22, tenemos y ahí un olor tremendo, un foco de infección tremendo"

Lo anterior, fue confirmado por la regidora de la comisión de Panteones, Eusebia Cortés Pérez, quien también hizo un llamado urgente a las autoridades de la Fiscalía porque desde hace un año les han mandado oficios para que resuelvan este problema, pero hay hecho caso omiso.

“Es un espacio verdaderamente olvidado por parte de ellos, ahí tienen varios cuerpos, ya de no meses, años guardados ahí, la verdad yo no entiendo qué es lo que esperan para ello hacer el trámite correspondiente para darle cristiana sepultura a esas personas que tienen ahí, a esos seres, porque la verdad ya no le ve el caso, me han dicho los panteoneros que hay personas que tienen 2 años o más de 2 años, ya se están desbaratándose”, refirió la funcionaria.

También los exhortó a habilitar un lugar adecuado, ya que este Semefo ni siquiera cuenta con cámaras de refrigeración, lo que provoca que los cuerpos se descompongan más rápido.

“Cuando el calor es mucho y con lo poco de aire que sopla, los olores son horribles, que se siente fatal, las mocas, es un problema muy fuerte, yo sí le hago un llamado a la fiscalía para que determine y tiene que hacer algo en ese lugar”, finalizó Eusebia Cortés.

