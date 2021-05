Seis claves para evitar la ansiedad en el regreso a clases

Tras la vacunación de más de 200 mil docentes en Veracruz, se anunció el regreso a clases voluntario para estudiantes de todos los niveles en el estado.

Es por esto, por lo que en La Silla Rota Veracruz te presentamos algunos consejos de Diana Loyo Rodríguez, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes, para que este regreso a clases no afecta en tu salud mental.

De acuerdo con Loyo Rodríguez, estudiar durante la pandemia significó para muchas personas un intenso proceso de duelo, pues de un día para otro necesitaron adaptarse a una nueva realidad.

"Nos llevó tiempo adaptarnos, y de seguro algunos todavía no se han adaptado", afirmó.

Aseguro que, a pesar de que el regreso a clases es voluntario, la comunidad estudiantil pasará por un proceso de cambio, incertidumbre, confusión y sentimientos encontrados.

PLATICA EN FAMILIA SOBRE EL REGRESO A CLASES

El confinamiento representó un cambio para muchas personas, pero los más afectados fueron los niños que tuvieron que asistir a clase de forma virtual.

Loyo Rodríguez asegura que, platicar con los niños, adolescentes, padres de familia, o cualquier ser querido sobre el regreso a clases, puede ayudar a sobre pasar la situación de la mejor manera.

Recomienda que, con la familia se hable de lo que esperan del regreso a clases, ¿cómo se lo imaginan? y expresar sus miedos en una reunión familiar.

HACER UNA LISTA DE PROPOSITOS

Con el regreso a clases, más de 2 millones de estudiante volverían a las aulas, pero después de un año con clases en línea es indispensable reconocer el cambio.

Diana Loyo Rodríguez, mencionó que, al tratarse de una nueva experiencia lo recomendable sería hacer una lista de cosas que desean que ocurra en el nuevo regreso a clases presenciales.

Pensar en situaciones o juegos que les gustaría llevar a cabo, con la finalidad de establecer metas y propósitos que ayuden a la buena estimulación.

HABLAR DE TUS MIEDOS POR EL REGRESO

A pesar de que para muchos pueda significar un alivio de las clases a través de una computadora, un celular o cualquier dispositivo móvil, para otros puede generar ansiedad.

Por esto, Loyo Rodríguez, aclara que hablar de las cosas que generan ansiedad o nerviosismos ayuda a generar vínculos y acercarse con las personas.

Además, exhorta a no tener miedo de expresar lo que sientes, pues si aún no están completamente seguro de acercarte a las personas, no deberías hacerlo.

"Algunos no saben manejar el nerviosismo de tener gente cerca o al contrario necesitan tocar a las personas", agregó.

NO TE PRESIONES

Desde iniciada la pandemia, se mencionó mucho sobre "la nueva normalidad", ya que, para mantenerse protegidos se necesita utilizar cubrebocas y sanitizar constantemente los espacios donde convivas.

Para Loyo Rodríguez, es muy importante que todo estudiante o personal académico recuerde "que todo es un proceso", porque no existe un tiempo estimado para adaptarse a nuevas situaciones.

"Tener en cuenta que nos llevará un tiempo estimado volver a sentirnos iguales", puntualizó.

La regla está en no presionarse, cada persona tomará el tiempo necesario para habituarse a su nueva vida, pues no presionarse "será básico".

REFLEXIONA SOBRE TU CRECIMIENTO

A pesar de las problemáticas que vivir durante una pandemia, para muchas personas significó un renacer de las cenizas.

La Psicóloga asegura que, reflexionar sobre lo que descubriste de ti a través de la pandemia, te puede ayudar a ser la mejor versión de ti.

Tomar el cambio como una experiencia de crecimiento y no como un sufrimiento.

PIENSA EN EVOLUCIONAR

Todos los consejos pueden funcionar sólo si los acompañas de empatía, apoyo y humildad, sin embargo, siempre apoyarse en la familia es fundamental.

Loyo Rodríguez propone que, con las experiencias que adquiriste durante la pandemia te pienses a futuro e, imagines cómo evolucionar.

Las experiencias nuevas pueden generar incertidumbre, pero si las piensas positivamente pueden ayudarte a crecer.

El secretario de educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, informó que el próximo 24 de mayo regresaran a clases presenciales algunos municipios de Veracruz.

