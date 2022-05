Seguiremos caminando en apoyo al proyecto de Tamaulipas: Cazarín

XALAPA, VER.- "A la oposición le lastima que caminemos a favor de la transformación de este país", dijo el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, respecto a presuntos mensajes de amenaza, que circularon en grupos de redes sociales sobre su presencia en el estado de Tamaulipas a donde acudió en apoyo a la campaña del candidato a gobernador por Morena, Américo Villarreal Anaya.

Entrevistado durante un evento en el Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), consideró que a quienes gobiernan en este momento Tamaulipas, "ya no les da para revertir los números y se sienten presionados... les lastima que caminemos a favor de la transformación de este país".

El legislador veracruzano dijo que no ha recibido de manera directa estos mensajes o amenazas, pero confirmó que en algunos grupos de WhatsApp de Tamaulipas han circulado una foto suya y mensajes de que no quieren que camine en Tamaulipas, "no me acobardo, al contrario, sé que tenemos que seguir caminando para transformar al país".

Aunque reconoció que se trata de un acto de intimidación, no interpondrá denuncia, "no tengo miedo, seguiré caminando y trabajando en favor del proyecto". Al responder si suspenderá su asistencia a la campaña de la entidad vecina, dijo que esta semana no podrá asistir por compromisos en Veracruz, pero los días de asueto restantes de campaña estará caminando en Tamaulipas en favor del proyecto de su partido.





am