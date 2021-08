Sectur reconoce promocionar foro que responsabilizó a mujeres de violaciones

La titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago, se deslindó del Foro “Mujeres retomando al diseño” que se organizó en Boca del Río, evento en el que Juanita Utrera Ortega, ligada a la iglesia Evangélica, pidió a las mujeres regresar a la posición “para la que fueron creadas”.

La funcionaria estatal, confirmó que la Sectur apoyó con la promoción del evento, pero aseguró que lo dicho por la participante no refleja el sentir del Gobierno del Estado, ni la idea que se tiene sobre el empoderamiento de las mujeres.

“Las declaraciones que haya hecho esta persona son a título personal, y no refleja la posición, ni el pensamiento, ni la línea del gobierno del estado, que busca la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres, niñas y niños, y la libertad para todos los seres humanos”

El 30 de enero se difundió un video de un evento que auspició la Sectur, en el que Juanita Utrera Ortega, afirmó que los feminicidios se atribuyen a la total desubicación de los roles que juega la mujer en la sociedad.

La funcionaria estatal aseguró que ella seguirá apoyando en la promoción de eventos, sin importar si son de carácter religioso, racial o de género, pues el trabajo de la dependencia estatal es promover la llegada de turistas y apoyar al sector empresarial.

“No me atrevo a hacer ninguna diferenciación en temas religiosos, raciales, de género, porque eso no me corresponde, por lo que nuestras invitaciones seguirán siendo abiertas a toda la población”, respondió al ser cuestionada si va a invitar a evangélicos a eventos públicos.

ygr