Secretaría de Salud delega atención a pacientes con cáncer

Veracruz, Ver. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz solicitó ayuda a Grupo Reto, asociación que cubrirá el material para llevar a cabo biopsias, un proceso diagnóstico elemental en la detección de cáncer.

Esta solicitud fue hecha hace dos meses y lo recaudado en el próximo desfile de modas que realizarán el 03 de octubre, será donado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz en kits para realizar biopsias.

“Una aguja especial es costosa, un kit completo para biopsia como reactivos, laminillas agujas, el paquete oscila entre 1500 o 1600 pesos, tan solo la aguja está en 670 pesos"

“No tienen para hacer las biopsias, pues a nosotros nos pidieron apoyo el hospital directamente (…) si es necesario, para detectarle un tumor a una mujer, hacerle una biopsia, lo debemos hacer” aseveró Georgina Cano, actual presidenta de Grupo Reto Veracruz.

En contraparte, a través de este medio se publicó la declaración del secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, quien en días pasados, negó el desabasto de medicamentos para tratamientos oncológicos.

El secretario aseguró que se trata de un asunto mediático, pues ya se estaban llevando a cabo las compras de medicamentos para pacientes con cáncer, sin embargo quedó en evidencia que de no existir estas agrupaciones civiles, pacientes del área de oncología quedarían en verdadero peligro de muerte.

Grupo Reto tiene más de 35 años como una asociación incansable que busca acompañar a las mujeres en su lucha contra el cáncer en senos y surgió gracias a la iniciativa de Cecilia Vildósola de Sepúlveda quien después de atravesar por este tipo de tumor, creó la agrupación que, a la fecha, ya ayudó a un sin número de mujeres de distintos Estados de México, entre ellos, Veracruz.

GRUPO RETO EN VERACRUZ

La casa de puerta rosa mexicano, en seguida capta la atención de quien transita por la calle Ricardo Flores Magón en el Puerto de Veracruz, una vez dentro de este lugar, un ambiente de paz y optimismo es lo único que se respira dentro.

Pati, quien amablemente abre la puerta, sonríe e invita a las mujeres a la sala de espera, pero para que Pati atienda, es necesario tirar de una cuerda tejida de colores que pende de la planta alta y está atada a una campana a manera de sustituir un timbre convencional.

El primer apoyo que brindan en esta agrupación se trata del emocional o psicológico, ya que, en palabras de Gina Cano, es una parte del cáncer de mama que se deja de lado.

“Miedos, muchas dudas, tristeza y entonces todas estas etapas por las que uno atraviesa, muchas veces no las queremos externar a nuestras familias para demostrarles fortaleza"

“Yo atravesé el miedo a la muerte, a dejar mi vida inconclusa, cosas que quería ver con mis hijos, la realización de mi hija” contó Gina, sobreviviente al cáncer de mama.

Grupo Reto apoya a cualquier chica que así lo requiera con prótesis mamarias especiales, que no solo ayudan a recuperar el aspecto físico sino que traen el peso adecuado que ayuda al equilibrio corporal, pues al perder un seno, el cuerpo tiende a ladearse y comienzan terribles dolores de espalda además que son totalmente a prueba de agua, mismas que fueron creadas por la Universidad Autónoma de México.

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA?

“Nadie está preparado para ese diagnóstico, la verdad no lo sabes hasta que lo vives, y cuando llega esa enfermedad, que afecta a la familia, tus emociones y la economía, no es nada fácil"

El cáncer de mama es la formación de tejido maligno y la primera causa más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1 millón 671 mil 149 nuevos casos diagnosticados anualmente y con una prevalencia de 6 millones 232mil 108 personas, lo que representa el 36.3% en el país según la Secretaria de Salud (SS) en su última estadística.

La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la enfermedad por el aumento de la esperanza de vida al nacimiento, cambios de estilos de vida y la relación entre el cáncer y la obesidad.

“Si las mujeres que no lo han pasado vieran de cerca cómo estas mujeres con una situación económica tan difícil lo viven, apoyaríamos más como mujeres.”

En la última estadística hecha 2015 por el la Secretaria de Salud durante la administración de Enrique Peña Nieto, Veracruz se posicionó como el número cinco en la estadística de defunciones de mujeres de 25 años y más por tumor maligno de mama.

HOSPITAL REGIONAL

Ninguna de las mujeres ha dejado de recibir su medicación a pesar de que el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz no lo proporciona y aunado a esto, las posibilidades económicas de cada mujer son variables.

El proceso para tratarlo siempre varía dependiendo el tumor y la fase en la que se encuentre, sumando a esto el tratamiento que el médico tratante decida implementar, Gina nos contó que generalmente se divide en tres partes en distinto orden: Quimioterapia, extirpación del tumor y radioterapia.

En el Puerto de Veracruz no hay radioterapia debido a que el único equipo se encuentra en Xalapa, y todas las mujeres deben recibirlo ahí.

De manera particular, hay otros hospitales que cuentan con el equipo, sin embargo, el costo es muy elevado, según Gina, cerca de 15 mil pesos.

“En Xalapa la atención es buena, pero implica gastar en alimentos y transporte, (…) tienen que ser diarias, primero quitan el tumor y esa parte donde estuvo el tumor se sella con la radiación, así que es muy necesario hacerla"

Las mujeres estén atentas a su cuerpo, no dejen pasar la palabra auto exploración, el mejor instrumento lo tenemos nosotras en nuestras manos (…) no solo es la bolita y la otra es que si encuentran algo malo, no tengan miedo y acudan al médico.”

“El cáncer ya no es sinónimo de muerte, lo hacemos por ellas”, concluyó.

ygr