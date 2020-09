Secretaría de Salud coordina acciones para combatir covid y dengue

Xalapa, Ver.- La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios reforzó las acciones para reducir el riesgo de contagio por el virus Sars CoV-2, además, de que se implementaron acciones de descacharrización y colocación de trampas para moscos transmisores del dengue.

El boletín epidemiológico destaca que Poza Rica es el municipio con el mayor número de casos positivos, activos, sospechosos y defunciones, "de ahí que resulta indispensable acatar las indicaciones de las autoridades".

Los habitantes no han asumido la responsabilidad de protegerse, no usan cubrebocas, no respetan la sana distancia, ni ventilación al hacer uso del transporte público.

A la par de las acciones por el covid, el equipo de Regulación Sanitaria colocó 150 ovitrampas, para la eliminación del mosco transmisor del dengue. Actividad que se llevará a Pánuco, Tuxpan y Martínez de la Torre.

En lo que respecta al seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) se cuantifican 28 mil 581 casos acumulados, de ese total 315 se reportaron en las últimas 24 horas. Los casos se detectaron en 208 municipios.

Los pacientes activos son 819, aquellos que tienen mayor probabilidad para transmitir la enfermedad por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días. Se reportan 21 mil 538 personas recuperadas y continúan en vigilancia 3 mil 263 veracruzanos.

En lo que respecta a los decesos se reportan 3 mil 780, se sumaron 37 en las últimas horas en 158 municipios.

ygr