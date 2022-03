"Secretaría de Gobierno es mía": Cisneros ante rumores de renuncia

XALAPA, VER.- El secretario de gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos respondió a las voces que han anunciado su posible salida del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, "a ver, la secretaría de gobierno es mía".

El funcionario estatal ha sido mencionado de manera constante como el segundo hombre que podría abandonar el gabinete estatal, sin embargo, el acalló los comentarios de la clase política y columnistas.

"A ver, la secretaría de gobierno es mía. Soy un servidor público que voy a estar un tiempo, el tiempo que el gobernador determine y los años que he estado ya, creo, he hecho un trabajo comprometido", valoró.

En entrevista el funcionario estatal recordó que no es el primer cargo público que ocupa, y en todos los casos ha salido con la frente en alto, "y creo que así lo voy a hacer el día que se acabe nuestro encargo, pero para eso falta todavía".

Evitó polemizar, luego de que se afirmó que él fue el principal promotor de la salida de Xóchitl Arbesú Lago, extitular de Turismo y Cultura.

"Eso ya lo explicó el gobernador (la salida). Nuestro trabajo está fundamentalmente dirigido a ayudar a todos, somos un puente con todos, para que se pueda generar gobernabilidad.

"Yo no me meto en politiquerías, estoy dedicado a trabajar y bueno los resultados de nuestro trabajo no lo voy a evaluar yo, lo someto a los veracruzanos, lo que ellos vean, y esa es la mejor calificación de nuestro trabajo" opinó al mencionar que no le puso el pie a la exfuncionaria.

En otro tema, calificó como un "exceso" que las autoridades electorales hayan impuesto una sanción al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y otros gobernadores de Morena, por promover la consulta de revocación de mandato.

"En un país que estamos buscando practicar plenamente la democracia, acallar voces no es lo mejor para el proceso democrático".