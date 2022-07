Se unen diputadas de Veracruz y defienden a legisladera de PJEV

XALAPA, VER.- Diputadas locales de Morena, Acción Nacional, PRI y Movimiento Ciudadano publicaron un comunicado en apoyo a su compañera Nora Jessica Lagunes Jáuregui, quien fue acusada por Joana Marlen Bautista Flores, Directora General de Administración del Poder Judicial del Estado, de cometer, presuntamente, violencia política de género.

Las legisladoras, firmaron un documento donde acusan a la funcionaria del Poder Judicial de "banalizar" el término de violencia política y de usarlo de manera caprichosa, lo que llevó a magistrados del tribunal electoral a imponer medidas cautelares que limitan la libertad de expresión de la panista Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

En el documento plantean que no es culpa de su compañera legisladora si "los excesos y espectáculos" de la vida privada de la funcionaria llegaron a las redes sociales.

"Si los excesos se encuentran documentados, y penosamente ventilados es porque ocurrieron y la diputada Lagunes Jáuregui no tiene nada que ver".

Las diputadas de todos los partidos, pidieron que no se use el tema de la violencia política de género a la ligera, "No es justo banalizar la violencia política de género invocándola de manera frívola y caprichosa, cuando la autoproclamada víctima solo padece las consecuencias de lo que ella misma provocó. Eso es un insulto para las verdaderas víctimas".

El desplegado de las congresistas veracruzanas, expone que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), también le pidió a la funcionaria de Poder Judicial, el no meterse con la diputada panista.

Este viernes, el TEV resolvió la procedencia de las medidas de protección a favor de la funcionaria, ante los actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género derivado de expediente TEV-JDC-459/2022 en favor de Joana Bautista.

Piden a la diputada del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, su asesor jurídico José Alberto Velázquez Fajardo y al medio de comunicación de este "Informativo Veracruz" a evitar hacer cualquier pronunciamiento en favor o en contra de la funcionaria del Poder Judicial.

Las diputadas aseguran que no quieren intervenir en el proceso judicial, sin embargo, afirman defienden la autonomía y la libertad de expresión de sus miembros, esto luego de que los magistrados determinaron que Lagunes Jáuregui no puede expresarse en relación a Joana Bautista, a pesar de tener fuero, derecho que la defiende de emitir su opinión respecto de cualquier tema.

El desplegado lo avalaron: Eusebia Cortés Pérez, Magaly Armenta Oliveros, Jessica Ramírez Cisneros, Margarita Corro Mendoza, Janix Liliana Castro Muñoz, Ilia Dolores Escobar, Ana Miriam Farráez, Gisela López López, Lidia Irma Mezhua Campos, Elizabeth Cervantes, Itzel Yescas Valdivia, Ruth Callejas Roldán, Anilú Ingram Vallines, Citlallí Medellín Careaga, Ariana Guadalupe Ángeles Aguirre, Itzel López López, Tania María Cruz Mejia, Lourdes Juárez Lara.

Se abstuvieron del respaldo las morenistas: Cecilia Guevara Guembe, Adriana Martínez, Rosalinda Galindo y Perla Eufemia Romero; la panista Verónica Pulido y la legisladora de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete.

mb