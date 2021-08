Se promovieron 48 mil solicitudes de asilo en México en 2019

"Se le suman otros países de la región; y también la importancia geopolítica de México donde es un tránsito natural de personas que migran. Que a lo mejor ellos piensan que son migrantes económicos, pero cuando tú les preguntas ¿Por qué saliste de tu país? responden: no tengo trabajo y resulta que llegó alguien que me quería cobrar una cuota, no pude pagar, me quemaron la casa, me mataron a mi hermano y no tengo negocio. Entonces detrás hay una historia de refugio"