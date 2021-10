Se manifiestan pescadores en Apiver; piden los dejen trabajar

Con una manifestación pacífica a las afueras de las oficinas de Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), pescadores de la zona demandan llegar a un acuerdo con el director Romel Eduardo Ledezma Abaroa, para que puedan seguir trabajando.

Esto se dio luego de que los pescadores afirmaran que una de las empresas que ganó la licitación intentó cerrar el espejo de agua donde ellos tienen 20 embarcaciones, esta área se ubica entre los arrecifes Punta Gorda, La Gallega y escollerado.

"Nos solicitaron que nos hiciéramos a un lado y lo único que le manifestamos pacíficamente que, una, tengamos la reunión con el director para que se dé una salida totalmente política a esta problemática social que ya viene 18 años arrastrándose", dijo el presidente de la Sociedad Cooperativa Triunfo, Joaquín Sosa Herrera.

Señalaron que no les parece justo que saquen sus embarcaciones sin antes sostener una reunión con ellos para arreglar el problema.

Sosa Herrera aclaró que ya son 18 años que llevan arrastrando esta problemática desde la ampliación del puerto, ya que quedó bloqueada gran parte del área de pesca, por lo que piden una indemnización para 250 pescadores.

"No estamos en desacuerdo, sabemos que se crean miles de empleos con esta ampliación portuaria, lo único que no queremos es que nos atropellen sin que les den una salida social al sector que ya teníamos 50 años más que ellos. No pedimos nada que este fuera de la normatividad", dijo Sosa Herrera.

Esta manifestación ocurrió un día después de que pescadores de la Sociedad Cooperativa Escollera Playa Norte, denunciaran a Apiver, por pretender desalojarlos de un terreno que ocupan desde 1994.

Este terreno supuestamente se rellenará para ser ocupado como patio contenedor, los pescadores denunciaron que el represéntate del área jurídica de Apiver, que fue acompañado por personal de la Marina llegaron la tarde del lunes 25 de octubre para pedirles que desalojaran el área, donde tienen sus embarcaciones y sin recibir indemnización.





