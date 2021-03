Se manifiestan en el sur de Veracruz por detención de líder transportista

Las manifestaciones no se han hecho esperar, debido a que después de ocho horas se desconoce el paradero del líder de la CATEM.

COATZACOALCOS, VER.- La detención del dirigente de los transportistas de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), Ramón Ortiz Cisneros, causó inconformidad entre los agremiados al sindicato en el sur de Veracruz.

Las manifestaciones no se hicieron esperar, debido a que después de ocho horas de su detención no se sabe en dónde se encuentra el empresario porteño y las autoridades no han brindado información al respecto.

Después de las 16:00 horas de este martes 23 de marzo, medio centenar de volteos fueron colocados en las aceras de la avenida Universidad frente al Cereso "Duport Ostión", para exigir a las autoridades que aparezca Ramón Ortiz.

"No se sabe dónde está y tampoco sabemos cuál es su situación jurídica. Hay una parte defensora que está trabajando para saber que pasa con nuestro compañero, estamos aquí para mostrar nuestro respaldo a Ramón Ortiz porque sabemos que este asunto se va esclarecer", indicó Carlos Soto Vázquez, dirigente de la CATEM en el sur de Veracruz.

Algunos trabajadores que salían de sus jornadas, acudieron al mismo lugar para sumarse a manifestación.

Al principio se indicó que pretendían bloquear los dos carriles de la avenida Universidad, sin embargo, no lo hicieron, aunque los obreros advirtieron que lo harían en caso de no tener información de su líder sindical.

El acceso al Cereso fue cerrado por completo, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes atravesaron cuatro patrullas y colocaron una cinta de acordonamiento.

Municipios del sur se sumaron a las manifestaciones

Las manifestaciones se extendieron a otros municipios donde tiene presencia el sindicato de la CATEM.

En Oteapan, los taxistas de esta agrupación bloquearon la carretera transistmica a la altura de la desviación que conduce a este municipio colocando las unidades con lonas de las siglas.

"Están lastimando a la clase trabajadora, porque detuvieron a un hombre que trabaja por la clase social y por eso estamos manifestándonos", se escucha en un vídeo que circula en redes sociales.

Transportistas rurales y de carga en Las Choapas organizaron movilizaciones en las vías principales de comunicación.

Minatitlán, Cosoleacaque, Chinameca y otros municipios también realizaron manifiestaciones pacíficas.

Se desconoce bajo que causa penal fue detenido Ramón Ortíz Cisneros, en tanto que afuera del Cereso aguardaban familiares directos del detenido.

