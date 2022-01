Se les cayó el teatro a senadores de la comisión: Cuitláhuac a Monreal

XALAPA, VER.- "Se les cayó el teatrito", fue la expresión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referirse a la comisión especial que se pretendía impulsar desde el Senado de la República y que buscaba analizar la violación de derechos a personas detenidas.

Al aclarar que no caería en provocaciones, luego de que el senador Ricardo Monreal lo llamó arrogante, emitió un mensaje y ya no dio cabida a más preguntas al respecto.

"Decirles que, para este gobierno, se les cayó el teatro de la comisión patito, montado por un grupúsculo en el Senado, al quedar claro que violaban el artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el artículo 119 de la Cámara de Senadores.

"No responderé provocaciones, poque no hago leña del árbol caído, lo que sí, aplaudo y reconozco, es la congruencia de la mayoría de senadoras y senadores de Morena que dejaron muy clara su postura de respetar la legalidad, para que esa aberrante comisión no se usara para el golpeteo político sin fundamento.

"Veracruz, seguiremos defendiendo a la sociedad de los delincuentes de los cárteles y de cuello blanco y seguiremos bajando los delitos de alto impacto: homicidio doloso, feminicidio y secuestro.

"Si otros vienen a defender a delincuentes, allá ellos, que la sociedad se los demande, nosotros seguiremos del lado de la gente lastimada por la delincuencia."

El mandatario confirmó que recibió la iniciativa que le llevó el líder de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán hasta la puerta de palacio de gobierno; sin embargo, aseguró que él cuenta con un grupo de asesores legales con especialidad en derechos humanos que habrán de trabajar al respecto.

"Se recibió, yo tengo mis propios consejeros legales, tengo un equipo muy bueno, además tengo a un equipo de asesores entre los que está el representante legal del Gobierno, de derechos humanos tengo la asesoría de una persona muy preparada".

Dijo que sus asesores tienen la instrucción de acatar "en sus términos" la recomendación de la CNDH tras la detención arbitraria de seis jóvenes en una plaza de Xalapa durante el año pasado y a quienes se les señaló por este delito.

"A ellos les he instruido que se atienda la recomendación de la CNDH y me han informado que va turnándose bastante bien, tal como lo he dicho que iba a atender la recomendación".

Finalmente, evitó referirse al amparo que se otorgó a José Manuel del Río Virgen, detenido en el mes de diciembre del 2021, por el homicidio de Remigio Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.

"No quisiera ahondar más porque me van a abrir otra Comisión ´patito´ en el Senado y es un poquito desgastante, bueno, no es cierto, pero para qué estar en esos temas si tenemos tanto que hacer".