Se incrementan quejas por abusos de bancos en Veracruz

Los reclamos por ante la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se incrementaron 19.1 por ciento en el estado de Veracruz entre enero y septiembre del 2019, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En dicho periodo, la Condusef recibió 6 mil 862 casos de usuarios de productos y servicios financieros en el Estado.

Del total de los casos iniciados en Veracruz, el 37.7 por ciento fueron presentadas por las personas adultas mayores, lo que significó un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a las que se presentaron en el mismo periodo de 2018.

Los productos más reclamados en los primeros nueve meses de este año fueron los relacionados con la Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito y Crédito Personal, que en conjunto acumularon el 37 por ciento del total de las reclamaciones.

Las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en el estado de Veracruz, fueron Consumos no reconocidos con mil 127 asuntos, Negativa en el pago de la indemnización con 547 asuntos, Cargos no reconocidos en la cuenta con 515 y Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada con 313, que en conjunto representaron el 36 por ciento del total.

PUERTO DE VERACRUZ CON MÁS QUEJAS

El municipio de Veracruz concentró el mayor número de controversias al igual que en 2018, teniendo un aumento en los primeros nueve meses del año con un total de 2 mil 291 casos.

En esta ciudad, los adultos mayores presentaron 871 quejas en 2019, lo que significó 34 por ciento del total, mientras que en el mismo periodo de 2018 representó el 36 por ciento.

Otros municipios del estado también destacaron por el incremento en las reclamaciones reportadas como Carlos A. Carrillo con 22 casos en 2018 y 135 para el 2019 y Tuxpan, de 60 a 126 casos.

INSTITUCIONES BANCARIAS

Los bancos que reportaron el mayor número de controversias fueron Banco Nacional de México (Banamex), BBVA Bancomer y Banco Santander México, juntando el 34 por ciento de las controversias.

Las instituciones bancarias que, en lugar de decrecer, aumentaron en quejas por parte de sus usuarios son HSBC México, al pasar de 140 a 410 asuntos, Scotiabank Inverlat con 98 en 2018 y 195 en 2019 y por último BanCoppel que pasó de 95 a 182 casos.

