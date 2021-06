Se fuga excandidato a alcalde tras persecución en Veracruz

Hernández logró esconderse en su casa de los agentes, por lo que ya no pudieron hacer nada.

RAFAEL DELGADO, VER.- Autoridades confirmaron la fuga de Bersain Hernández, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Rafael Delgado (20,245 habitantes), tras una persecución policiaca en la que participaron elementos de la Policía Ministerial.

Los hechos ocurrieron este martes 15 de junio, alrededor de las 10:30 de la mañana, en la avenida 1 con calle 2, del Primer Barrio, a una cuadra del palacio municipal, en Rafael Delgado.

El excandidato logró esconderse en su casa en un intento por evitar ser detenido por los agentes ministeriales, sin embargo, algunos vecinos circularon el rumor de que se trataba de un supuesto secuestro.

Por esto, elementos de la Fuerza Civil, la Policía Estatal y la Policía Municipal acudieron al lugar, donde supuestamente hombres armados que viajaban a bordo de un vehículo Sentra azul amedrentaban a un ciudadano.

Tras la movilización de los agentes ministeriales, se confirmó que se trataba del intento por cumplir con una orden de aprehensión en contra de Bersain Hernández, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Rafael Delgado.

A pesar de la intensa búsqueda, Hernández logró esconderse en su casa de los agentes, por lo que ya no pudieron hacer nada, pues no contaban con una orden de cateo, es decir no podían ingresar a su casa.













