Se fortalece grupo panista opositor a Yunes

Xalapa, Ver.- La cancelación de la sesión extraordinaria del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), por la que se iniciaría el proceso de expulsión de dos diputados locales, fortalece al grupo de Joaquín Guzmán Avilés, aspirante a la dirigencia estatal, pues se confirmó que no hay elementos, ni la petición formal para expulsarlos de Acción Nacional.

Tras la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anuló el resultado de la elección, se han convulsionado los grupos al interior del albiazul, por lo que el consejo político se suspendió en las primeras horas del domingo.

El dirigente del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, aclaró que la reunión tenía por objetivo integrar las comisiones partidistas que están pendientes desde el año 2017, y se canceló para “temperar” los ánimos, ante el proceso de renovación de la dirigencia estatal.

En conferencia de prensa negó que la intención de instalar dicho grupo de trabajo era para iniciar el proceso de expulsión, aunque reconoció que es el órgano que tenía que recibir, conocer e integrar el expediente que más tarde sería enviado a la comisión de Orden y Justicia Interpartidista del Comité Nacional.

El líder estatal contradijo al coordinador del PAN en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández, quien anunció que formalizaría la petición para expulsar a Enrique Cambranis Torres y Nora Jessica Lagunes Jáuregui del partido Acción Nacional, al afirmar que solo un comité, municipal o estatal, puede formular la petición, no así el legislador local.

Mancha amaga con expulsar a diputados incómodos

El pasado viernes 19 de julio José Mancha Alarcón emitió la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Político Estatal para el domingo 21 de junio.

Entre los temas enlistados en el orden del día planteaba reestructurar comisiones del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional que están pendientes desde el año 2017.

La diputada Nora Jessica Lagunes, alertó que la intención era nombrar a un grupo a modo para iniciar con la integración del expediente para ser enviado al Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción Nacional.

Ante el revuelo que provocó la nota, se envió un correo electrónico en el que se notificó a los consejeros políticos de la cancelación de la reunión política.

La dirigencia estatal emitió un comunicado en el que rechazaba la posibilidad de querer iniciar un proceso de expulsión, solo se buscaba integrar los nuevos órganos internos, tal como lo establecen los estatutos que se modificaron en el año 2017.

“Derivado de lo anterior y de que la sesión programada para el domingo 21 de julio ha causado mucho revuelo e incertidumbre con respecto a la integración, en especificó, de la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina Interpartidista, es pertinente volver a recalcar que dicha Comisión no tiene facultad para expulsar a ningún miembro del partido, como su nombre lo dice es un órgano auxiliar”, detalla el boletín en el que se confirma la cancelación de la reunión de consejeros.

En conferencia de prensa este lunes, Mancha reiteró que la sesión extraordinaria se iba a llevar acabo porque es un mandato de los propios estatutos, “propiamente la comisión de orden no existe”, y se buscaba instalarla.

Mancha Alarcón dijo respetar la decisión de Sergio Hernández Hernández, de excluir a los diputados Enrique Cambranis Torres y Nora Jessica Lagunes Jáuregui. Incluso, planteó la posibilidad de reducir la fracción parlamentaria a cinco integrantes, con tal de que sea gente “leal” al PAN.

Reiteró que el proceso de expulsión contra los cercanos a Joaquín Guzmán no existe, “hasta el día de hoy no hay absolutamente nada, lo manifestado por el diputado, es un asunto de la fracción, ya no hay confianza en esos dos diputados, y los excluyeron”

Mancha Alarcón dejó entrever que los legisladores pasaban información del grupo parlamentario a la oposición, lo que les permitía responder a todo lo planteado desde la máxima tribuna.

Iniciar el proceso de expulsión contra los diputados Nora Lagunes Y Enrique Cambranis, era con la intención de limitar su participación en el proceso interno extraordinario, fracturar la planilla de Guzmán Avilés, pues al estar bajo el escrutinio de la Comisión de Honor estarían limitados a participar en la elección extraordinaria.

Al fracturar la planilla se limitaría la posibilidad de triunfo del grupo antagonista a José Mancha, sin embargo, no se logró el objetivo, con lo que Guzmán Avilés se fortalece ante el proceso interno de renovación de la dirigencia.