Se deslinda Cuitláhuac de caso Del Río, no entrará en "juego político"

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, defendió la vinculación a proceso del colaborador del senador Ricardo Monreal, José Manuel Del Río, y dijo que con eso se demuestra que el caso en su contra el sólido y no es una farsa armada en su contra.

Aunque opinó sobre el caso del secretario técnico del Senado, García Jiménez también se deslindó de dar más detalles, y aseveró que no se inmiscuirá en los procedimientos judiciales que aún se llevan a cabo.

El gobernador fue cuestionado sobre si se reunirá con la defensa de Del Río Virgen, pero comentó que no lo hará para no entorpecer los procedimiento legales y para no aportar a las críticas y protestas contra la detención, a las que calificó como "juego político".

"El juez valoró las pruebas y consideró que eran suficiente para vincular al presunto responsable", dijo.

Sobre la vinculación a proceso solamente comentó que el Poder Judicial determinó con base en pruebas que José Manuel Del Río permanezca en prisión.

Aunque descartó intervenir y acercarse a las partes en disputa por el caso, dijo que como representante del Poder Ejecutivo será respetuoso del proceso judicial pero que sí hay un interés porque se brinde justica a la familia del candidato asesinado.