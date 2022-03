Se baja candidato a Rey de Carnaval de Veracruz 2022 y esto dijo

Uno de los candidatos a Rey de la Alegría del Carnaval de Veracruz 2022 declinó para participar en el proceso de selección, luego de anunciar a sus seguidores, amigos y familiares que dejaría la competencia debido a que no encontraba condiciones.

Se trata de Javier del Moral Arellano, conocido como "El Chico de los Globos", quien fue el primero en anunciar su inscripción el 9 de marzo pasado en las oficinas del Comité de Carnaval de Veracruz.

En un mensaje que envió en su cuenta de Facebook, Javier del Moral, agradeció el apoyo que recibió para su postulación como candidato a Rey de la Alegría y envió buenos deseos a los participantes que continúan en la contienda.

"Era mi ilusión poder ser un digno representante de las fiestas de carnaval pero he tomado la decisión de declinar a la postulación ya que considero que mis números y alcance no podrán hacerme competidor ni mucho menos ganador", dice parte de su mensaje.

Javier del Moral es un joven emprendedor, pues cuenta con un negocio de decoración con globos para eventos y fiestas.

También es estudiante de la Universidad Veracruzana (UV) en la carrera de Gestión y Dirección de Negocios.

Este es el segundo aspirante a la corona del Carnaval de Veracruz 2022 que se baja de la competencia interna. Antes, el Youtuber Eder Hernández decidió no inscribirse, a pesar de reunir dinero con seguidores para pagar los 25 mil pesos de inscripción.

A través de un video publicado en su página de Facebook este martes 15 de marzo, el influencer dijo que el sistema de votaciones para reyes del Carnaval está "amañado" y no quiere ser parte de la polémica que se desataría en caso de participar.

"No me voy a prestar a este tipo de jueguitos, y no me refiero al ser Rey del Carnaval, pero no me voy a prestar a este sistema... Yo sé quien va a ganar actualmente, ya sé quién es. No voy a decir quién es, pero felicidades a los que van a ganar", indicó.

