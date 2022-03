"Se acabaron las tranzas en CMAS", dice Ahued en Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, hizo el compromiso público de acabar con las "tranzas" en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) y cobrar lo "justo" por el consumo de agua potable.

En una reunión con vecinos, que se manifestaron por los altos costos del servicio del servicio, el político aclaró que no se permitirá que se abuse en el cobro por el abasto de agua, "Y que lo oiga a quién le quede el saco: en CMAS se acabaron las tranzas", dijo ante los ciudadanos que celebraron su emplazamiento.

"Yo no critico hacia atrás, lo que si voy a dejar en claro hoy y que se escuche muy claro y como es, por mi cuerpo no pasa la corrupción, voy a poner orden en CMAS cuésteme lo que me cueste. Se acabaron las tranzas en CMAS no va a ver pretextos.

La Comisión Municipal del Agua es un organismo operador de la ciudad y tiene como meta fortalecerlo, pues de lo contrario está en riesgo el agua para futuras generaciones de capitalinos, "voy a hacer lo que está de mi parte, pero a CMAS lo vamos a enderezar (...) yo vine a resolver los problemas y no le saco".

El alcalde dijo que no se trata de ofrecer que se cobre más o menos, solo lo "justo" con el objetivo que el ayuntamiento cuente con los recursos necesarios para llevar agua a más de 28 mil capitalinos que no tiene el servicio público, y para dar mantenimiento a la infraestructura existente.

En un mensaje emitido en el palacio municipal, ante un grupo de ciudadanos que acudió a denunciar el presunto incremento de tarifas, reconoció que la capital tiene un reto muy grande en cuanto al tema del agua potable, el cual buscarán atender y mejorar.

"Tenemos casi mil 500 nóminas, 27 mil metros de redes de agua, necesitamos dotarle de agua a una cantidad importante de más de 28 mil personas que no la tienen, pero eso no tiene que ver que se hagan cobros indebidos, es lo justo", expresó.

En pasadas administraciones se incluyó en el cobro del servicio de agua el costo del saneamiento de la ciudad, lo que impactó en lo que se paga a la comisión.

vtr