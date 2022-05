Samuel García debe atender desaparición de Mayela, reclaman en Xalapa

XALAPA, VER.- Sindicalizados del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Regional Golfo en Xalapa se movilizaron para exigir al Gobernador, Samuel García, y a la Fiscalía de dicha entidad, atender la desaparición de una colega en 2020.

Griselda Mayela Álvarez Rodríguez laboraba como secretaria técnica del posgrado en Ciesas, en la Unidad Noreste, en Nuevo León, sin embargo, desapareció mientras se dirigía a su trabajo el 11 de agosto del 2020 en San Nicolás de Los Garza.

Junto con académicos y otros trabajadores, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ciesas (SuitCiesas), Julio García, explicó que la de este domingo se trató de una manifestación a nivel nacional para que el mandatario reciba en audiencia a la hija de Álvarez Rodríguez.

Los inconformes lamentaron que las autoridades de dicha entidad no han dado ninguna respuesta, por ello optaron por hacer el reclamo público en la capital de Veracruz y otras ciudades, puesto que Mayela "no está sola".

"Ella iba hacia el trabajo y ya no se presentó a laborar; el último contacto que tuvo su hija fue a las 2 de la tarde y de ahí ya no tuvo contacto con ella (...); el primer reporte de búsqueda se hizo el 13 de agosto y desde entonces ya no sabemos nada de ella", señalaron.

Detallaron que Álvarez Rodríguez fungía como secretaria técnica de posgrados, sin plaza, además de que es originaria de Monterrey, Nuevo León.

De manera simultánea se realizó una protesta en Nuevo León para solicitar a la Fiscalía de dicha entidad que se agilice la búsqueda, así como en Oaxaca, Mérida, Ciudad de México y Chiapas.

"En todo el país hacemos esta manifestación; queremos ir escalonando para realizar actividades todas las semanas", dijo Julio García.

Además, criticaron que la Fiscalía no haya citado a la última persona con la que Álvarez Rodríguez tuvo contacto y que continúen registrándose casos de desapariciones y feminicidios.

"Su hija lo externó; en algún momento hicieron el peinado de la zona (donde Mayela desapareció), no encontraron evidencia y al día siguiente encontraron la cartera de su madre", añadieron los manifestantes.





am