Ruletera habría sido privada de libertad, en Martínez de la Torre

En una jornada violenta para las mujeres en Veracruz, se dio a conocer el plagio de una mujer dedicada a la conducción de un taxi en el municipio de Martínez de la Torre.

Los primeros reportes señalan que la mujer habría sido levantada por hombres que se llevaron la unidad y a ella con rumbo desconocido.

Los ocurrieron pasadas las 3 de la tarde, cuando se informó que el taxi marcado con el número económico MT-391 habría sido abandonado a un costado de la carretera El Diamante - Balsas de Agua.

Al lugar llegaron elementos policiacos pero no encontraron a la mujer taxista que se dice fue plagiada y sus captores habrían huido a bordo de una camioneta tras abandonar el taxi.

Más tarde, se reportó el incendio de una camioneta Dodge Ram tipo Charger color negro con placas de circulación YHG-92-19 del estado de Veracruz.

La unidad se encontraba a un costado del libramiento de la carretera libramiento Puente Martínez II, frente al rastro en la localidad de El Cañizo.

A pesar de la llegada de elementos de Protección Civil municipal y Bomberos de la ciudad que sofocaron el incendio, la unidad quedó reducida a cenizas.

No obstante, hay versiones que afirman que este incidente podría estar relacionado con el plagio de la mujer taxista, que hasta ahora no ha sido localizada; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Por ello, elementos de fuerzas policíacas mantienen un operativo en el municipio para dar con el paradero de la conductora del transporte público.

ygr