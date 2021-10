Rosendo vuelve a casa 5 años después; policías lo secuestraron

COATZACOALCOS, VER. – Un joven apasionado por las motos y con grandes sueños, así Virginia recuerda a su hijo, Rosendo Vázquez Peña, quien a los 21 años de edad fue privado de su libertad por elementos policiacos durante el operativo "Blindaje Coatzacoalcos", en septiembre del 2015.

Después de cinco años sin noticias, Rosendo regresó a su hogar, pero no como su familia lo anhelaba, sino en un frío ataúd, víctima de desaparición forzada.

"Aquí está su blindaje Coatzacoalcos, aquí está su famoso operativo que hoy tiene a mi hijo en ataúd", grita Virginia, quien forma parte del colectivo "Madres en búsqueda de Coatzacoalcos".

La historia comenzó el 25 de septiembre del año 2015, cuando Rosendo salió de casa para trabajar en un taller de reparación de motocicletas ubicado sobre la avenida Universidad 1204, en el poniente de Coatzacoalcos, donde trabajó durante una década.

Ya casi llegaba la hora de la comida, Rosendo y sus compañeros de trabajo se disponían a marcharse a sus casos, cuando fueron sorprendidos por un comando de hombres armados quienes irrumpieron en su centro de trabajo. Los plagiarios vestían uniforme de policías, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Rosendo fue llevado por la fuerza y amenazado a punta de pistola. De acuerdo con denuncias penales y recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), esta situación la vivieron al menos otras 28 personas en Coatzacoalcos.

Comienza el calvario para Virginia

Veladores encendidas y regadas por el suelo aguardan el ataúd donde se encuentran los restos del joven que hoy tuviera 27 años; sobre la caja de color café reposan un par de flores blancas que su madre colocó, frente a ellos una cruz con la imagen de Jesucristo dan sombra al cuadro colgado en la pared donde se observa a Rosendo.

En medio de un ambiente de tristeza, coraje y luces tenues que iluminan el cuarto donde es velado, la señora Virginia narra la angustia que vivió y sobre todo que pudo ser evitado por las autoridades.

Al enterarse de la desaparición de su hijo, Virginia acudió al Cereso Duport Ostión, visitó oficinas regionales de la Fiscalía y comandancias de las policías estatales, sin que nadie pudiera darle informes sobre el paradero de su hijo.

A partir de ese momento Virginia comenzó a buscar por su cuenta a Rosendo, lucha que la llevo a conocer a otras madres que atravesaban la misma situación, integrándose al colectivo de "Madres en búsqueda de Coatzacoalcos".

Manifestaciones, marchas, oraciones, suplicas, lágrimas y gritos de desesperación formaron parte del diario vivir de Virginia, quien solo pedía una cosa a Dios y a las autoridades: "encontrar a su hijo".

Doña Vicky, quien a pesar de ser de complexión delgada siempre mostraba una fuerza incansable, también excavó terrenos, limpió pozos y aprendió a distinguir entre restos humanos y animales como parte de las acciones de búsqueda que realizaba junto a las madres del colectivo que encabeza Lenit Enríquez Orozco.

Además de la ficha que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda, las fotografías de aquel joven lleno de sueños se observaban en lonas, carteles, gorras y playeras, producto de una búsqueda incansable.

En 2016 fue encontrado, pero no se lo entregaron

El cuerpo de Rosendo fue encontrado en Actopan, Veracruz, el 21 de enero del 2016 lo cual se confirma en la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal; la policía municipal de Actopan lo encontró en un paraje cerca de ese municipio.

Virginia había encontrado a su hijo, aunque ello tenía que ser confirmado a través de una prueba de ADN que, por causas desconocidas, no se realizaron en aquel momento.

"Las autoridades no hicieron su trabajo como debería de ser, no entiendo porque hasta ahora me lo entregaron, pero bueno quiero agradecer a Dios que después de buscarlo ya lo encontré", lamentó Virginia mientras se recarga en el ataúd.

En tanto se realizaba la prueba Virginia seguía buscando y marchando, sin saber que los restos de su hijo estaban en una plancha, sin poder ser despedido como su madre lo anhelaba.

Seguía participando en la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas en el norte, sur y centro de Veracruz, lo mismo daba buscar en un terreno baldío que en un taller o corralón de autos, el objetivo era encontrar a Rosendo.

"MI HIJO REGRESÓ A SU CASA Y TENDRÉ DONDE LLORARLE"

La tarde del miércoles 27 de octubre, Virginia fue llamada por la Fiscalía donde a través de una presentación de Power Point, le confirmaban que los restos que estuvieron cinco años bajo resguardo de la misma, pertenecían a Rosendo.

Después de las 18:00 horas que arribó el féretro, inició sepelio donde vecinos, familiares, amigos e integrantes del colectivo al que pertenece doña Virginia se dieron cita.

Mientras se realiza un rosario para pedir por el descanso de Rosendo, su hermana Cinthia Lizbeth plática con algunas personas en el patio de su casa.

La joven platicó con este medio, e insiste que su hermano no fue regresado -fue buscado y encontrado-, asegura que fue por la presión del colectivo que hoy pueden despedirlo.

"No se vale lo que nos hicieron, es parte de la búsqueda ya se logró, ahora lo que sigue es que sigan esclareciendo mas casos similares, porque te imaginas cuantos cuerpos podrían ser entregados a sus madres si las autoridades hicieran bien su trabajo, porque es de pena lo que nos hace el estado", reclamó Cinthia.

Aunque su madre y su familia ya logran descansar un poco, continuarán en la lucha con sus demás compañeras del colectivo, ya que hasta la fecha hay más de 50 familias buscando a su ser querido; doña Virginia no duda en exigir justicia y que la Fiscalía sea mas sensible ante los casos de desaparición forzada.

Y es que este hallazgo abre una brecha para otras madres que buscan a sus hijos, pues tal y como lo dice Lenit representante del colectivo, hay cuerpos que siguen sin ser sometidos a pruebas de ADN y otros abandonados en los SEMEFOS.

Aunque están molestos porque se pudieron evitar los cinco años de angustia, antes de persignarse Virginia levanta el rostro al cielo cubierto de lágrimas y agradece por tener a Rosendo de vuelta.

"Mi hijo regresó a su casa y lo sepultare, tendré donde llorarle, eso le agradezco a Dios", finaliza la señora y se sienta a contemplar ese frío ataúd que esta misma semana será sepultado.