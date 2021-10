Rocío Nahle no descarta aspiraciones a la presidencia o gubernatura

"No me encarto ni me descarto", respondió la secretaria de Energía Rocío Nahle García, después de ser cuestionada si tiene o no aspiraciones para ser candidata la presidencia de México o a la gubernatura de Veracruz.

Pese a que la funcionaria argumentó que se encuentra trabajando y desempeñando sus funciones a cargo de la Secretaría de Energía, no descarta la posibilidad de contender por alguno de estos cargos en las próximas elecciones 2024.

"Tenemos muchos trabajo todavía, tanto el Gobernador Cuitláhuac García tiene que terminar tres años, yo estoy en la Secretaría de Energía ayudándole al presidente, tenemos también esta reforma, terminar una refinería, aumentar la producción de combustible, tenemos muchos trabajo y lo más importante es terminar este sexenio con la transformación", dijo la funcionaria.

Además de ser Ingeniera Química por la Universidad Autónoma de Zacatecas, también iniciò su carrera profesional en PEMEX los complejos Petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos.

También fue asesora de la Comisión de Energía en la H. Cámara de Diputados en la LIX y LXI Legislatura y del Senado de la República en la LXII Legislatura.

En 2015 fue elegida diputada federal por el Distrito 11 de Veracruz y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Para el 2012 fue candidata a diputada federal en el distrito 11 de Veracruz por la coalición del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras respaldó a Rocío Nahle como posible candidata para sustituirlo en la silla presidencial, al igual que Marcelo Ebrad, Claudia Sheinbaum y Tatiana Clouthier.