Robos alertan de nexo de cajeros con ladrones

En redes sociales, Daniel Sosa Cossío –un usuario del Banco Santander en la zona conurbada de Veracruz- alertó sobre un posible nexo entre la cajera de dicha sucursal, en Plaza Palmas, con dos asaltantes que lo despojaron de 76 mil pesos.

A partir del testimonio del cliente asaltado, virilizado posteriormente en internet, los usuarios de la red desplegaron todo tipo de especulaciones de un posible parentesco entre la empleada con y una persona que fue detenida días después por la portación de armas y droga.

Versiones extraoficiales reportaron la detención de 3 presuntos delincuentes, quienes fueron relacionados con el caso de forma extraoficial, pero que este 13 de enero solo fueron vinculados a proceso por otros delitos, menos por robo.

Por su parte, el banco Santander defendió a su empleada en un comunicado y rechazó que ella se haya puesto de acuerdo con delincuentes y que tenga algún parentesco con uno de ellos. Además, la trabajadora habría denunciado al cliente por amenazarla.

La Silla Rota Veracruz hace un recuento de casos donde, más allá de especulaciones, clientes y empleados fueron presas de la delincuencia a causa de una escasa seguridad en las instituciones bancarias, las cuales han sido criticadas desde el gobierno del panista, Miguel Ángel Yunes Linares.

1.- LOS ANTECEDENTES

El 6 de febrero de 2018, desde una motocicleta dos delincuentes abrieron fuego contra un empleado de Banamex, identificado como Mario Alberto Rivera Rosales.

El asesinato tuvo lugar en la colonia San Pedro de Córdoba, en la Avenida 18, donde los autores dispararon contra el cajero bancario cuyo cadáver quedó sobre la vía pública.

En la escena del crimen fueron asegurados cuatro casquillos de calibre .38 súper, así como un casquillo de calibre 9 milímetros.

Aunque la Fiscalía, en ese entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz, abrió una carpeta de investigación, poco se reveló acerca del móvil; después trascendió una posible línea de investigación que conduciría al desvío de dinero de uno de los clientes del banco.

El crimen se dio en medio de una ola de atracos a bancos en la región de Córdoba, entre estos, uno a un banco Banamex de Fortín, municipio conurbado con la cafetalera ciudad.

2.- EL FRACASO

A pesar de las acciones mediáticas, entre ellas la firma de un convenio con el gremio banquero, el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no pudo contener los atracos a instituciones bancarias.

De hecho, el 30 de junio de 2017 la Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces con Jaime Téllez Marie, realizó la clausura de la sucursal Banamex en Coatzacoalcos, situada en la calle Zaragoza.

Igual la SSP clausuró una sucursal en Boca del Río, bajo el argumento de no brindar las condiciones para los clientes, esto, el 26 de julio de 2018.

La administración de Yunes Linares firmó un acuerdo con la Asociación Mexicana de Bancos para implementar medidas de seguridad en las sucursales bancarias de la entidad, en el cual se comprometían a contratar vigilancia privada y las instituciones que incumplieran, serían clausuradas.

3.- EL OFRECIMIENTO

En diciembre de 2019, la SSP, ya en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, hizo del conocimiento del programa de acompañamiento policial para los usuarios de los bancos al momento de retirar dinero.

La SSP ofreció que, sin importar el monto, se podía solicitar la custodia de una unidad en los recorridos para depositar o hacer movimientos bancarios en efectivo.

"La intención de este servicio especial, es proporcionar protección preventiva en esta temporada en que la ciudadanía realiza movimientos bancarios con fuertes sumas de efectivo", indicó la dependencia.

En este caso, la propia corporación reveló que empresarios de Orizaba son los que más solicitan los acompañamientos de la SSP. En las acciones los elementos de la Policía no tenían conocimiento del monto o tipo de la operación, y para solicitarlo, sólo debían marcar al 911.

Al concluir el operativo, el Secretario Hugo Gutiérrez Maldonado indicó que fueron 150 las personas que solicitaron el acompañamiento policial, y que incluso este continuará durante todo el año para apoyo de la ciudadanía en cualquier parte de la entidad.

4. EL CASO BOCA

El 09 de enero, un cliente de Santander de Plaza Palmas de Boca del Río encaró a la cajera del banco de "darle el pitazo" a un par de asaltantes, para atracarlo y despojarlo de 76 mil pesos.

La acusación del cuentahabiente partió de que los delincuentes le habían quitado la cantidad exacta, y no sólo eso, sino que sabían los criminales en que bolsa llevaba el dinero.

"A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos. Sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste que esperara 5 minutos para darme billetes de 500. Tú les diste el pitazo a los rateros" refirió.

Y es que, a decir del afectado, la mujer aprovechó el lapso para avisar a los ladrones de dónde escondía el efectivo.

"No te rías. No estoy jugando. Voy con mi hijo y voy con mi esposa, nos pusieron la pinche pistola. Tú eres la que diste el pitazo y no es la primera vez que lo hacen en los pinches bancos. (...) Nada más te digo, quiero mi dinero, te voy a agarrar, me oíste, no sé de dónde te lo vas a sacar" continúa el quejoso.

5. LA RESPUESTA

Santander dio un posicionamiento el 13 de enero, en el que deslindó a la cajera de cualquier nexo con los delincuentes.

"En los avances de la investigación no se ha acreditado ninguna relación de nuestros colaboradores con el suceso, ni parentesco o complicidad con delincuentes, como se ha especulado. Santander cumplió con todas las medidas de seguridad que establecen nuestros protocolos, nuestro personal nunca tuvo acceso a equipos celulares o de comunicación en la zona de cajeros" señaló.

Abundó que la sucursal colabora en todo momento con las autoridades proporcionando videos, y el personal he rendido las declaraciones correspondientes.

"Lamentamos la situación que enfrentó el afectado y su familia, y seguiremos aportando todo lo que está a nuestro alcance hasta la conclusión del caso" apunta la autoridad.

6.- LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía de Veracruz inició una carpeta de investigación por el robo de 76 mil pesos a un cliente del banco Santander, en Boca del Río, Veracruz, el pasado 9 de enero.

Versiones extraoficiales señalan que los asaltantes ya fueron identificados y uno de ellos se presume es familiar de la cajera.

Sin embargo, solo se corroboró que el caso quedó registrado en la carpeta de investigación UIPJ/DHVII/SUB.U.BOCADELRIO/F/IV/029/2020 en contra de quienes resulten responsables por el robo.

7.- LOS OBJETIVOS

Cada vez más delincuentes eligen a trabajadores de la banca como blancos para sus ataques. En Coatzacoalcos, malhechores secuestraron a la familia de un gerente de Banamex.

Los criminales privaron de su libertad al empleado, a su esposa, de 40 años de edad, a sus dos hijos de 20 y 15 años, así como otro familiar de 20 años, cuando se encontraban en un domicilio de la colonia Santa Isabel IV etapa. Los criminales obligaron al empleado a conseguir 2 millones de pesos, aunque se ignora si accedió a las bóvedas o se recurrió a una transacción electrónica.

El 7 de mayo de 2017, delincuentes persiguieron y dieron muerte a David Ramírez Brot, empleado de Banamex, en la comunidad de Capoluca, en Ixtaczoquitlán.

Aunque versiones dan cuenta que los pistoleros emboscaron a la camioneta donde viajaba David con su primo Agustín Brot, otros refieren de una persecución y balacera.

La Fiscalía abrió una investigación, pero no existen avances sobre dicho suceso.

8.- LOS DATOS

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el estado de Veracruz acumulaba 27 robos hasta noviembre de 2019, siendo 21 con violencia y 6 sin violencia. En la relación, octubre fue el "pico" de los casos con 5; además de 4, respectivamente en noviembre y marzo.

La entidad ocupa el lugar número 6 a nivel nacional, solo debajo de Estado de México, con 60; Sinaloa con 39; Ciudad de México, con 34; Morelos, con 32 y Oaxaca con 29.

Sin embargo, la estadística de los robos en la calle, lo encabeza Veracruz, con 301 denuncias y Xalapa, con 184 casos; le siguen Córdoba con 145 denuncias; Coatzacoalcos con 127 denuncias; Boca del Río, con 106 denuncias; Poza Rica, 104 y Minatitlán, 96 casos.

Además de Orizaba, con 55; Cosoleacaque, 47; Tuxpan, 42; Fortín, 34; Acayucan, con 31 y Las Choapas, 27.

Continúan Papantla, Tierra Blanca y San Andrés Tuxtla, con 19 cada uno; Martínez de la Torre, 18; Álamo y Huatusco, 16; Río Blanco, Isla e Ixtaczoquitlán, 15; Cosamaloapan, 14; Nanchital de Lázaro Cárdenas, 13; Coatepec y Amatlán de los Reyes, 11.

9.- LAS ACUSACIONES

La tesis de un vínculo de delincuentes con cajeros lo sugirió el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, que reconoció que en algunos casos personal del banco proporciona información a los ladrones para que despojen de los retiros a los clientes bien sea al interior o al exterior de la institución bancaria.

"En muchos casos, no en todos, es gente de los mismos bancos que dan información para que asalten a las personas ya sea fuera de la misma sucursal o llegando a su negocio o su hogar" alertó el edil.

10.- LA SAÑA

Testimonios dan cuenta de las estrategias cada vez más sanguinarias de los asaltantes de banco. El ejemplo de ello ocurrió el 17 de diciembre de 2018 en el Banamex de Coatepec.

Las personas que se encontraban al interior sucursal fueron rociados de gasolina por los hombres armados que se llevaron una cuantiosa suma de dinero, aunque sin proceder a incendiarlos.

ygr