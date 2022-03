Robaron mis datos personales por Face y estafaron a mi familia: Yoselin

Un saludo que parecía inofensivo a través de Messenger se convirtió en un hackeo a la cuenta de Yoselín donde le robaron su información personal y posteriormente estafaron a su familia.

"Le pidieron dinero a mi novio y a mi mamá. Pero esos dos chats donde les pidieron dinero después los eliminaron por completo, es como si yo nunca hubiera hablado con ellos", contó la joven de 24 años, víctima de fraude cibernético.

Yoselín Ruíz Álvarez, originaria de Xalapa, se remonta a febrero de 2022. Asegura que no abrió ningún link o pestaña sospechosa, solo respondió un mensaje que un antiguo compañero le envió por Messenger de la plataforma Facebook.

"El mensaje decía hola, yo solo le respondí, de ahí ya no me volvió a mandar mensaje e incluso vi que había dado de baja la cuenta", dijo.

Ese mismo día recibió la llamada de su novio, sobre un préstamo que le había solicitado, Yoselín confundida le comentó que ella no había solicitado ningún préstamo.

Otra llamada de su madre la puso también en alerta, la persona que la estafó realizó el mismo protocolo que con su pareja, ambos fueron contactados por medio de mensajes de Facebook.

"Me habló mi novio para preguntarme dónde estaba, me dijo: creo que te hackearon, porque me acaban de pedir dinero. Él ya lo había depositado, entonces me metí a mi Facebook y traté de poner mi contraseña, pero me decía que había sido cambiada hace como 40 minutos", relata.

No solo es el dinero, sino que accedieron a mi privacidad

En total fueron dos mil 500 pesos los que lograron pedirle a su novio y a su mamá. Aunque asegura que la cantidad no fue alta, el temor de ella es que la personas tuvieran acceso a más información personal, por lo que decidió denunciar ante la Policía Cibernética.

"Marqué a la Policía Cibernética para hacer mi denuncia y ellos me asesoraron, pero el proceso era muy tedioso; ir al ministerio público, llevar evidencia, mi mamá y mi novio tenían que ir. Entonces, era un proceso muy complicado y tedioso y no me aseguraban de que iban a dar con la persona", contó.

Luego del fraude protegió sus redes sociales, borró información importante de sus datos personales y aseguró sus contraseñas.

Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras AC., recomendó no guardar contraseñas o claves importantes en dispositivos electrónicos.

"No permitir que todas las aplicaciones tengan acceso a nuestros contactos en Facebook, no permitir el acceso a nuestras fotografías a todas las aplicaciones, delimitar, solamente las que son de alta confidencialidad y cuando reciban una llamada de que se ganó algo o un viaje lo mejor que se debe hacer es colgar", dijo Zúñiga Mezano.

Agregó que es importante que las personas no den sus datos bancarios a nadie, pues es muy común que los fraudes también se realicen por llamadas telefónicas, los estafadores se hacen pasar por empleados de algún banco o financiera y así logran enganchar a las víctimas.

Estafas cibernéticas aumentan en Veracruz

Hasta el momento Yoselín no tiene en claro cómo pudieron robar sus datos personales, aunque en un inicio buscó la cuenta de Facebook de la cual le llegó el mensaje, el usuario había dado de baja su perfil.

Pese a que días después la cuenta fue activada, Yoselín prefirió no enviarle mensaje por el temor de ser de nueva cuenta hackeada.

"Mis amigos me dijeron que había una nueva forma de hackear; solamente te mandaban un mensaje y con que tú lo abrieras ya tenían acceso a tus datos", cuenta.

Jeremías Zúñiga Mezano, dijo que los fraudes cibernéticos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, aumentaron 70 por ciento desde el inicio de la pandemia.

"Aprovechándose de que las personas pasan más tiempo en Internet, los delincuentes cibernéticos han proliferado, han creado aplicaciones que ofrecen servicios financieros", dijo el presidente de Comunidades Seguras AC.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2022, de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, indica que en 2020 se realizaron mil 104 ciberinvestigaciones a nivel nacional, mientras que en Veracruz hubo 11.

En ese mismo año también se registraron 133 mil 469 incidentes de seguridad informáticos en el país y en Veracruz 110.

Los incidentes de seguridad informáticos más comunes fueron la infección por código malicioso (virus, gusanos, bots, troyanos, rootkits, entre otros) y el segundo fue Phishing.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señala que los fraudes cibernéticos más comunes se hacen por medio de correos basura, se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron, con fines publicitarios o comerciales.

La información de dicho correo te invita a visitar una página o descargar algún archivo que por lo general es un virus que roba la información de tu dispositivo.

Le siguen el Smishing, el cual consiste en que te envíen un mensaje de texto a tu teléfono móvil con la finalidad de que visites una página web fraudulenta. Esto con el fin de obtener tu información bancaria, para realizar transacciones en tu nombre.

Phishing, conocido como suplantación de identidad, el objetivo de este fraude es que se hacen pasar por una institución financiera, con un mensaje indicándote un error en tu cuenta bancaria, y al ingresar tus datos, obtienen tu información confidencial.

Yoselín pudo haber sufrido de este último fraude, aunque la duda persiste se ha asegurado de tomar todas las precauciones para que sus datos personales no puedan ser hackeados.

"Hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos y subimos en nuestras redes sociales, tratar de limitarlo a mero entretenimiento", concluyó Yoselín.





am