Roban bicicleta de Emmanuel, su única herramienta de trabajo

Coatzacoalcos Ver.- En febrero pasado, Emmanuel Sedglach Gaytan, quien debido a un accidente de trabajo perdió su pierna izquierda, decidió emprender un negocio de servicio a domicilio en Coatzacoalcos bajo el nombre 'pidelo en bici'. Siete meses después, sujetos desconocidos le robaron su única herramienta de trabajo: una bicicleta con valor superior a 4 mil pesos con la que recorría la ciudad haciendo mandados.

"El lunes por la tarde me quedé dormido del cansancio y cuál fue mi sorpresa que de la puerta de mi casa se llevaron mi bicicleta que tanto trabajo me costó comprar y pues es con la que trabajo, es lamentable que esto ocurra", dijo Emmanuel a este medio.

El porteño todos los días hace entregas a domicilio a través este medio de transporte, por lo que lamenta que en estos tiempos donde la crisis económica se agudiza, consecuencia de la pandemia del covid-19, sea víctima de la delincuencia.

"Yo siempre he dicho que estás situaciones como la pandemia, pueden sacar lo mejor o lo peor de la gente, he visto muchos actos bueno de muchas personas, pero desgraciadamente hay quienes también sacan lo peor y me tocó a mi, y ni modo pues que Dios haga justicia porque la verdad no se vale", manifestó.

Su segunda bicicleta la tiene empeñada

Su discapacidad física nunca ha sido una limitante, pues antes de trabajar en entregas fue conocido por prácticar diversas disciplinas, aunque destacó más en carrera gracias a una prótesis.

Emmanuel ha participado en medios maratones, maratones y en competencias nacionales de alto rendimiento. Por ello, afirmó que está prueba (el robo) no lo va a detener.

"No hay de otra hermano hay que seguir, ahorita mis amigos con los que hago deporte me prestaron una bicicleta para que pueda trabajar y ya ando de hecho entregando desde temprano", indicó.

Y es que el hombre tiene una bicicleta de montaña con la que ejercita sus piernas, misma que hace un par de meses tuvo que empeñar para pagar sus estudios profesionales.

"Si tenía esa bicicleta, pero en junio la empeñe para poder pagar mi escuela, estudio ingeniería industrial en la UPAV (Universidad Popular Autónoma de Veracruz), y pues como el trabajo bajo, había menos ganancias y para pagar la escuela no me alcanzaba, por eso empeñe mi bicicleta de montaña que ahorita me hubiese servido, pero bueno gracias a Dios me prestaron una y aquí andamos", explicó muy optimista.

Desde febrero trabaja más de 11 horas, con al menos 10 negocios que lo contratan para la entrega de alimentos, medicamentos y demás productos. Aunado a que gracias a su página 'Pidelo en bici Coatzacoalcos' han llegado nuevos clientes.

"Sí, es pesado porque todo el día manejo para llegar del centro al poniente y viceversa, hay días que son tuyas largas y otras cortas, pero tratamos de llegar a tiempo", reiteró.

También hace trabajos de herrería

Desde hace un par de meses Emmanuel decidió realizar trabajos de herrería, pues ya contaba con los conocimientos, por lo que combina las entregas con la elaboración de protecciones, ventanas y demás artículos de fierro.

"Ya han caído algunos trabajos, pero todavía son pocos porque en esto apenas me estoy dando a conocer", expresó.

Las personas que deseen conocer más de él, pueden visitar su página de Facebook "Emmanuel Sedglach Gaytan" y si quieren contratar sus servicios pueden hacerlo en su página oficial "Pídelo en bici Coatzacoalcos" o comunicarse al número 9212294579.

"De hecho es la forma en la que me pueden ayudar, yo no quiero me regalen dinero, aunque lo agradezco de corazón, pero si tienen trabajo de herrería o de entrega con gusto acepto", finalizó.