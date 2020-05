Río Limones agoniza, entre contaminación y desinterés de autoridades

Veracruz, Ver.- La corriente en el río Limones, afluente que recorre el municipio de Manlio Fabio Altamirano y los límites territoriales con el municipio de Veracruz, desapareció en diversas comunidades rurales, mientras que en otros puntos la contaminación y muerte de especies lo hacen parecer más un canal de aguas negras.

A diferencia de otros ríos en Veracruz, en este caso el estiaje no es el mayor problema, sino la contaminación cuenca arriba y sobreexplotación por actividades agrícolas y ganaderas de la región, afirman pobladores.

En la comunidad de Cabo Verde, a 20 kilómetros del puerto de Veracruz, el río que servía como un pulmón natural se convirtió en un estanque de lodo con una corriente de agua que apenas mantiene húmedo el sitio.

María Isabel Vela Monteclaro, pobladora de Cabo Verde, recuerda que hasta hace unos años este río servía como un espacio que reunía a las familias para aprovechar la corriente y sus recursos.

Sin embargo, aseveró que el problema es el uso irracional que se realiza del agua por ganaderos y agricultores, quienes desvían el cauce de manera irregular con el uso de bombas.

Además, de que es común ver el ingreso de pipas que son cargadas de agua, a pesar de la poca agua que todavía corre por el río.

El problema en otros puntos, afirmó personas desconocidas elaboran barricadas con troncos de árboles para detener la corriente del río, generando que el agua se estanque e incluso se generen pantanos por la falta de oxigenación natural.

Las afectaciones mencionadas por la contaminación y sobrexplotación del río fueron documentadas con fotografías reunidas por pobladores de Cabo Verde, quienes decidieron recorrer el margen para conocer la causa de los problemas.

Vela Monteclaro señaló que algunos hechos notorios fueron la muerte de peces por la falta de agua, así como los malos olores por el agua estancada debido a obstáculos que se pusieron intencionalmente para detener la corriente.

En este mismo recorrido realizado por los pobladores de la pequeña comunidad se detectaron al menos dos bombas de agua instaladas en el río para desviar el agua a los cultivos.

"La gente deja que entren pipas que se llevan el agua, el río de un tiempo para acá se ha secado bastante, la gente siembra y en vez de hacer un pozo para regar desvían el cauce o instalan bombas dentro del río para tomar agua de ahí"

El río Limones también conocido como Paso Real atraviesa las comunidades de Tenenexpa, Buzón, Belisario Domínguez y Loma de Piedra, hasta llegar a Cabo Verde, en estas dos últimas se observan las afectaciones más graves.

DAÑO AMBIENTAL

A través de redes sociales, pobladores de Manlio Fabio Altamirano denuncian que una hacienda dedicada a la engorda de ganado construyó un canal que desemboca en el río Limones.

El canal mencionado sirve supuestamente para arrojar los desechos generados por el ganado, desde sus heces fecales hasta el alimento en mal estado, lo que durante las lluvias genera mayores afectaciones.

Los daños son más visibles en la comunidad de Loma de Piedra, de acuerdo con las denuncias de usuarios.

María Isabel Vela Monteclaro señaló que con las fotografías que fueron tomadas por pobladores se presentó una denuncia a la Secretaría de Medio Ambiente a través del correo institucional de la dependencia.

En estas se pudo detectar, además de lo antes descrito, el exceso de basura y descargas de aguas sin tratamiento, así como especies de peces muertos por la contaminación en el agua.

Sin embargo, su denuncia no tuvo respuesta por parte de la dependencia, como tampoco una denuncia pública que se volvió viral a través de la red social Facebook en donde se etiquetó a la cuenta oficial de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

Los pobladores decidieron actuar por su cuenta para defender el río, entre otras cosas reunieron dinero para pagar maquinaria para limpiar el río, además de alzar la voz para denunciar lo que ocurre en el lugar.

"Yo denuncié a la Secretaría de Medio Ambiente, la verdad no hemos tenido respuesta para nada, hace poco se cooperó para que una maquina entrara a limpiar el río, pero pasan todo este tipo de situaciones y no pasa nada porque mientras los que están arriba no hagan nada no se va solucionar nada"

ygr