Riña entre reclusos de Cereso provoca movilización policiaca

Coatzacoalcos, Ver.- Una veintena de unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina se apostaron en la entrada principal del Centro de Readaptación Social Duport Ostión de Coatzacoalcos, tras registrarse una riña entre dos reos.

En el video se observa que son varios reclusos los que participan en esta gresca corriendo de un lado a otro cargando palos y gritando dentro de la Estancia A del centro penitenciario.

Los elementos descendieron de camionetas y de inmediato formaron un cerco de seguridad, ante la incertidumbre de las personas que se encontraban en la zona.

De primera mano surgieron especulaciones sobre lo ocurrido al interior de la cárcel, sin embargo una hora después la SSP confirmó que se trató de un pleito entre dos reclusos, que fue controlado minutos después por los custodios.

“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que la Policía Estatal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), resguardan el Cereso Duport Ostión, en Coatzacoalcos debido a una riña -entre dos internos, registrada este lunes, en el que no se reportaron lesionados”

El mismo boletín confirma que la situación “ha sido controlada, protegiendo en todo momento la integridad y seguridad de la población penitenciaria”.

Aunque el video muestra que no fueron dos los participantes, sino varias personas que portaban playeras naranjas.

FAMILIARES INGRESAN ANTE LA INCERTIDUMBRE

Conforme pasaban los minutos algunos elementos de seguridad comenzaron a retirarse del Cereso, contrario a ello los familiares de algunos detenidos comenzaron a llegar para pedir informes sobre los suyos.

“Que nos digan para que nosotros no estemos con esta angustia, porque no sabemos nada y no nos quieren dar información”, expresó la tía de un recluso, quien pidió anonimato.

Eran más de veinte personas, en su mayoría mujeres, que hicieron filas en la entrada para ingresar de dos en dos, como determinó el nuevo director del Cereso, Héctor Morales Sobrevilla.

El Duport Ostión alberga por lo menos mil 700 reclusos, de los que cerca del 90 por ciento son hombres y el resto mujeres.

Cabe mencionar que el personal administrativo fue desalojado durante la movilización policiaca.

Mientras que durante casi una hora los familiares estuvieron entrando y saliendo del centro penitenciario, sin que se supiera sobre los causantes de la pelea.

ygr