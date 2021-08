Ríen por fuera y lloran por dentro: payasos piden ayuda

"Quiero que alguien viva conmigo, no para que me mantenga sino para que aguante el caloron por dos horas en mi casa porque no hay clima", y se suelta a reír una payasita que este lunes junto a sus compañeros que este martes se instalaron en el parque central de Coatzacoalcos para pedir ayuda de la población ante la cancelación de eventos por la pandemia del covid-19.

Son al menos 15 payasos entre hombres y mujeres que vestidos como siempre lo hacen y pintados de la cara, instalaron un centro de acopio para que la población pueda donarles productos de la canasta básica.

"La contingencia ha hecho mella en nosotros porque teníamos eventos que se cancelaron, no te digo que teníamos la agenda llena, pero todo lo que teníamos se cancelo y pues no tenemos ni para comer y todos tenemos familia por eso es que venimos aquí a pedir el apoyo de las personas con lo que nos quieran donar será de gran ayuda para nosotros en estos días", dijo el payaso Pollo-Ronco.

Son payasos de plazas, restaurantes y de fiestas infantiles y que hoy no pueden hacer reír a varias personas a cambio de dinero por la cancelación de eventos masivos en todos los lugares como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus.

Aseguran entender la situación, pero tienen necesidades que cubrir

"Fuimos a ver al alcalde para decirle que si pasando esta contingencia quiere llevar alegría a los niños con gusto le entramos porque muchos van a quedar estresados y es bueno un poco de alegría, obvimente solo pedimos un anticipo no todo, pero si algo que nos ayude a pasar la contingencia", afirmó.

Algunos tienen más de 10 años en este arte y hoy están sufriendo porque deben agua, luz y otros servicios en casa.

Por ello se mantendrán en el parque a esperar que las personas de buen corazón les apoyen con una sonrisa por fuera y una enorme preocupación por dentro que les ha dejado la pandemia.