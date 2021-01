Revisa las calles cerradas en el Puerto de Veracruz por Alerta Covid

Como fue anunciado en días pasados, este jueves 14 de enero se implementaron los filtros sanitarios y cierre de calles debido a la activación de la Alerta Preventiva Covid-19, en 12 municipios del estado, incluida la ciudad de Veracruz.

En coordinación con las autoridades municipales, elementos de la Secretaría de Transporte Público instalaron los cierres viales a partir de las 7 de la mañana, en las principales avenidas que dan acceso al primer cuadro de la ciudad.

Los cierres viales se realizarán en los siguientes puntos:

Los cruces de la avenida Allende con las calles de: Juan Soto, Canal, Arista, Mario Molina, Miguel Lerdo, Emparan, Echeven, Úrsulo Galván.

Además, los siguientes cruces también serán cerrados: González Pagés y Uribe, González Pagés y Cañonero Tampico, Avenida Díaz Mirón y Abasolo.

El bloqueo se extiende desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y se llevará a cabo los días jueves, viernes, sábado y domingo de este fin de semana.

Javier Azcoitia Blásquez, Delegado Regional de Transporte Público, indicó que los elementos que colocarán los cierres viales, también estarán revisando que los conductores y pasajeros cumplan con el uso correcto de los cubrebocas en los camiones y taxis de transporte.

Evitar fiestas y visitas a la playa

Por su parte, Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, pidió a los ciudadanos del municipio que eviten las salidas injustificadas, que no vayan a las playas y que no se realicen fiestas o reuniones grandes en casas, para evitar el ritmo de contagio y que la ciudad no regrese al semáforo rojo.

Personal del ayuntamiento llevará a cabo revisiones en comercios para corroborar que cumplan con las medidas de prevención sanitaria y la implementación de la sana distancia, incluyendo al comercio ambulante.

También, los restaurantes y hoteles de la ciudad permanecerán abiertos, sin embargo, solo con el 50 por ciento de su capacidad y con horario reducido para cerrar a las 10:30 de la noche.

Además, como ya se había dado a conocer, el programa empresarial y cultural "Independencia Peatonal" será suspendido durante este fin de semana, para evitar las concentraciones de personas que en varias ocasiones se generaron durante esos festejos.