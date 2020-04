Restaurantes mantienen la esperanza, ahora tienen servicio a domicilio

Coatzacoalcos, Ver.- Vestido con su uniforme blanco y negro que combina con un cubrebocas y una mascarilla, Manuel Chagala esta en la banqueta del malecón costero de la ciudad esperando a que algún conductor se detenga y pida comida para llevar en el restaurante que labora, donde las ventas se han desplomado hasta en 70 por ciento por la contingencia sanitaria.

"El servicio de comensales no hay, por eso aquí estamos esperando a los señores que pidan para llevar y pues a veces nos dejan algo de propina porque ahorita nos esta yendo muy mal", afirmó.

Frente a él hay un letrero que sus jefes le pidieron que colocará y donde se lee: "Autoservicio: pide aquí" con una flecha que dirige al restaurante.

Como ya se ha informado, el sector restaurantero ha sido de los más afectados a nivel nacional desde que se declaró la emergencia por el covid-19.

Por ello sus propietarios buscan adaptarse a los tiempos del coronavirus para seguir ofreciendo servicios y no cerrar de forma definitiva.

El autoservicio y la entrega a domicilio se han convertido en la última esperanza.

"Esperamos ganarnos algo porque yo y mi familia dependemos de esto, pero a veces nomas vienen 4 o 5 personas por día, por eso le pedimos a las personas que vengan porque estamos a sus órdenes", expresa el mesero.

Manuel al igual que otros meseros veracruzanos, ruegan porque esto pronto termine y puedan volver a recibir jugosas propinas.

En otro establecimiento de comida esta David Sandoval gerente del mismo, quien previamente se encontraba en una reunión con los trabajadores que continúan laborando, ya que cerca del 50 por ciento fue suspendido en lo que pasa la contingencia.

Señala que siempre han tenido servicio a domicilio, pero no había sido necesario promocionarlo hasta que llego el covid.

"Establecimos un sistema donde podemos tomar el pedido y puedes ver las lonas que se instalaron en las fachadas, indicando que la gente que llegue se acerca a la banqueta y le tomamos su pedido, se le entrega y se va", indicó.

Este miércoles 22 de abril, se notaron más de 7 lonas en el malecón costero donde se invitaba a los porteños a hacer uso del servicio para llevar a sus hogares.

Y es que las pocas mesas separadas de los restaurantes lucen vacías.

"Se trata de que puedan no de que quieran comprar, porque estamos seguros que muchas personas quisieran seguir consumiendo, pero si su economía no se los permite no podrán hacerlo y nosotros tenemos que aguantar y más ahora que entramos en fase 3", reconoció el gerente.

CON FASE 3 PREVÉN MAYORES PÉRDIDAS

La declaratoria de la "Fase 3" se reflejará en un mayor aislamiento de parte de las personas, por lo que las ventas seguirán disminuyendo.

Lo anterior fue señalado por el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Coatzacoalcos, Armando Carvallo Brañas, quien dijo se sigue haciendo uso de las nuevas tecnologías para acercar los productos y servicios a sus clientes.

"No es mucha la diferencia entre la fase 2 y la fase 3, pero creemos que hay personas que aun no han cumplido con la disposición de quedarse en casa, pero como la fase 3 es mas estricta estamos seguros que las ventas seguirán cayendo", manifestó el líder camaral..

Sin embargo, dijo que los propietarios de los establecimientos han aprovechado las nuevas tecnologías para crear aplicaciones y así poder seguir atendiendo a la clientela y continuar con sus servicios.

"Te puedo decir que han proliferado los negocios de entrega a domicilio, incluso hay pequeñas empresas que se han abierto y han desarrollado aplicaciones donde tu puedes solicitar lo que necesites de tiendas de conveniencia y ellos te lo llevan hasta tu casa por el mismo precio, solo cobrándole el servicio de la entrega", reiteró.

Entre los sectores más afectados se encuentran: hoteles, bares, cantinas, restaurantes y plazas comerciales.

ygr