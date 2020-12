Responden Brujas del Mar a críticas de Yuri contra el feminismo

La colectiva feminista Las Brujas del Mar publicó un comunicado, en respuesta a las declaraciones en contra del feminismo y su crítica hacia las marchas de mujeres en México hechas por la cantante veracruzana Yuri.

En un video difundido en redes sociales, Yuri se encuentra en un pódium hablando al parecer con un grupo de personas, a quienes les pregunta si han servido de algo las protestas feministas.

"El feminismo, con su grande historia de más de tres siglos, es el que nos ha dado los derechos que hoy gozamos. Tú incluida", responde el documento.

La crítica hacia las marchas feministas es constante, debido a que en varias ocasiones han incurrido en pintas y grafitis de protesta, con consignas en contra de la violencia y los nombres de las víctimas de feminicidio.

En el comunicado, las Brujas del Mar responden a la cantante y le indican que debido al feminismo, se han alcanzado los derechos que, incluso, le permiten hablar y cantar frente a un público de forma libremente.

"El feminismo a mí no me gusta. Se me ha criticado porque esa es mi posicionamiento al respecto y me vale", dijo también Yuri en su mensaje en video.

El comunicado de la colectiva feminista continúa diciendo que los derechos actuales, se deben a muchas mujeres que lucharon antes, incluso de forma de no pacífica, pero que "nunca nadie nos contó que por cada derecho hubo una lucha".

"Hoy la lucha es por la vida de las niñas y las mujeres, para no ser valientes al salir de casa ni dentro, sino libres."

Sin embargo, en el video Yuri termina diciendo una frase que engloba todo por que las mujeres han luchado en contra, y que representa un retroceso a los logros que el movimiento feminista ha tenido durante varias décadas.

"Entonces, ¿sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no?", dijo Yuri al final del video.

Las Brujas del Mar le responden que aquellas que protestan y rayan monumentos, son las mismas que lucharían por ella, a pesar de no compartir ideales y de las críticas.

"Te esperamos de este lado, el de las mujeres, cuando estés lista", cierra el comunicado del colectivo.

Comuncado completo