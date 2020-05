Respalda Gómez Cazarin ratificación de Verónica Hernández en Fiscalía

Xalapa, Ver. -Un día antes de que el pleno del Congreso defina al próximo fiscal general del Estado para un periodo de 9 años, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, dio su respaldo a la actual encargada del organismo para ser ratificada en el cargo.

"Si me pregunta a mí, al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, yo voy a decir que la decisión del diputado es seguir respaldando a la encargada de la Fiscalía", señaló en entrevista ante una radiodifusora.

Al respecto, consideró que "es difícil" cambiar la percepción de los veracruzanos que han sido víctimas de delitos, sin embargo, cifras oficiales avalan mejoras en seguridad y procuración de justicia en Veracruz

"Yo respaldo a la encargada de despacho de la Fiscalía; respeto a quienes participan y voy a respetar la decisión de la mayoría", añadió el legislador morenista.

Previamente, Gómez Cazarín dijo que luego de que el Congreso lanzó la convocatoria para este cargo ha sido denunciado al menos en 7 ocasiones, acusando un proceso indebido.

"Pero todas eran un machote al que nada más le cambiaban el nombre de un grupo político para pegarnos. Nunca explicaron a la gente es que la convocatoria para la Fiscalía y el Fiscal Anticorrupción.

"No era que la hiciera Juan Javier Gómez Cazarín, soy el presidente de la Junta de Coordinación Política, que está conformada por todas las corrientes políticas", indicó.

Aseveró que concluidas las entrevistas los aspirantes se mostraron conformes con el proceso implementado por la LXV Legislatura.

"Por eso las denuncias que ponen no proceden porque no tienen la información correcta o se han dejado llevar por un grupo político que lo único que ha hecho en el Estado es golpear y querer sacar raja política en estos momentos difíciles. El tema del fiscal es de suma importancia y el Congreso no puede parar los procesos legislativos ni la vida judicial en el Estado, eso se tiene que seguir dando y alguien tiene que dar la cara".

Este miércoles los coordinadores de las diferentes fracciones se reunirán para definir la terna de candidatos tanto a la Fiscalía General como a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, las cuales serán sometidas al Pleno para que se realice el nombramiento.

Con base en la terna propuesta en el dictamen, los 50 diputados designarán al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

En caso de que ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría de los votos, se realizará una segunda votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la misma mayoría calificada.

Si después de las dos rondas previstas ninguno de los candidatos alcanzó el voto requerido, se realizará una tercera votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la mayoría absoluta.