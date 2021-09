Resistimos pandemia con limitaciones: restaurantero de Boca del Río

Los restauranteros de Boca del Río son uno de los sectores que logró sobreponerse a los estragos de la pandemia, pese a que el municipio impuso medidas más estrictas a diferencia de Veracruz, siguen registrando inversión en la zona, aseguró Lorenzo Montalvo Iglesias, presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río.

Al respecto, Montalvo Iglesias habló sobre las diferencias en las medidas sanitarias que hubo en ambos municipios, lo que representó un daño económico para ellos, también la nula promoción de eventos y la cancelación de actividades festivas fue un duro golpe para ellos.

-¿Cómo está la situación para los restauranteros de Boca del Río?

"La pandemia y las festividades que no se celebran en la zona pues sí, nos han afectado bastante. Normalmente la temporada de septiembre con las fiestas patrias que se cancelaron que no hay nada, eso sí nos mermó muchísimo la situación económica y si hablamos del covid es otro punto importante, ya que estamos en rojo nos mandan a naranja (...), nosotros por más que tratamos de mantener la sana distancia, todo lo que significa la prevención, seguimos preparándonos, en cursos de capacitación", mencionó.

-¿Cómo han resistido tanto? ¿Qué acciones han implementado?

"Lo que no hemos hecho es contratar más personal, estamos con el mismo por el momento, las cartas se aumenta un tres o cuatro por ciento no más, porque no se puede, lo que nosotros hemos estado haciendo es la capacitación y algo importante gran parte de la gente de la asociación los negocios son propiedades y eso nos ayuda a no estar pagando rentas altas", aseguró.

-¿Cuántos cierres de restaurantes ha registrado?

"En la zona como 20 o 30, nosotros los socios de los restaurantes somos 40, pero hay quien tiene tres o dos restaurantes, también de cadenas que abren y cierran, porque el costo de la renta en la zona es muy fuerte y al empezar la pandemia no pudieron continuar trabajando".

-¿Qué opina de las medidas que se han tomado en Veracruz y Boca del Río para los restaurantes?

"Nosotros estamos como sacados de onda, porque Veracruz y Boca del Río son zonas conurbadas que implementan medidas diferentes. Ejemplo, en Veracruz hubo algo de actividades en el día del grito, en Boca del Río fue nulo, en Veracruz Villa del Mar, los asaderos nunca los cerraron, en Boca del Río lo cerraron cerca de un año, son cosas que aparentemente dicen que no afectan, pero afecta bastante".

Aseguró que en lo que va de la pandemia el municipio de Boca del Río no ha registrado reactivación económica en la zona turística, lo que afecta a prestadores de servicio.

El futuro para el sector restaurantero de Boca del Río es incierto, pues el panorama de recuperación es complicado, aunque hay inversionistas que recién llegaron al municipio, siete restaurantes en los últimos meses, todavía pronostica que estarán así durante un año.





am