Rescatan a Veracruzana secuestrada en Chile

"Perdóname por no estar en contacto antes, este hombre me corta el Internet (. ..) Mina me dijo que si le voy, la risa, (porque según él me estoy riendo) me durará lo que me haga en llegar a mi casa. Que pudiera matarme, pero que eso sería un premio para mi. Que él sabe cómo hacer que rosa mi puta vida me acuerde de él ", escribió Rosa Miriam "N" antes de perder comunicación desde Chile con su familia en Veracruz.

La madrugada de este jueves fue rescatada y liberada por los Carabineros de Chile, luego de que fue denunciada su desaparición y privación de la libertad, confirmó el Gobierno de Veracruz.

Desde junio la mujer de 47 años de edad radicaba en Santiago, capital chilena, pero el 14 de julio dejó de comunicarse, con su hija Jessica.

Rosa Miriam viajó a ese país para encontrarse con un hombre, a quien conoció a través de redes sociales en febrero pasado.

El hombre habría ofrecido un empleo para que tuviera ingresos económicos que asegurara su estancia en Chile, pero de manera repentina comenzó a limitar la comunicación entre la veracruzana y su familia.

La Asociación de Mexicanos en Chile apoyaron a la familia con el contacto de las autoridades en Chile, luego de que Rosa Miriam alcanzó a enviar un último mensaje pidiendo ayuda.

Los familiares han mantenido reserva sobre el caso, pero el director de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, Carlos Escalante confirmó que la mujer fue rescatada y se encuentra recibiendo apoyo consular.