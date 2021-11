Rescatan a perrito "montañista" del Pico de Orizaba

Luego de volverse viral en redes sociales, el perrito "montañista" que fue visto en la cima del Pico de Orizaba fue rescatado por un grupo de estudiantes de alpinismo, quienes subieron hasta la cumbre y bajaron con el lomito, quien resultó estar atrapado en la montaña.

Fueron estudiantes de la Escuela de Alta Montaña del Club Alpino Mexicano quienes el lunes 22 de noviembre escalaron a la cima del Pico de Orizaba para buscar al lomito, al que encontraron con desnutrición y con ojos rojos, posiblemente por la falta de oxígeno.

Los jóvenes nombraron al perro como "Canelo".

Los alpinistas primero intentaron ganarse la confianza del perrito, a quien le dieron primero agua y comida, y lo acariciaron hasta que se sintió lo suficientemente cómodo para ser cargado por los jóvenes.

Primero lo amarraron con una cuerda para bajarlo caminando, pero notaron que tenía una pata lastimada, por lo que decidieron vaciar una de las mochilas y meterlo, pero por el dolor y la desconfianza el Canelo intentó morder a uno de los jóvenes.

A tropezones y esquivando las mordidas, el grupo de alpinistas logró llegar hasta una zona más baja, en donde los esperaba otro grupo de personas, quienes apoyaron para estabilizar al perrito.

Tras bajarlo de la montaña Canelo fue enviado a una asociación que se dedica a rescatar perros de la calle, en donde atendieron su lesión, lo alimentaron y valoraron su estado de salud, además que trataron de localizar a posibles dueños que lo hayan perdido.

Luego de descartarlo, el perrito fue resguardado para ponerlo en adopción.

"Canelo" viral

El 19 de noviembre el perrito ahora conocido como Canelo se volvió viral luego de que un alpinista publicó en redes sociales la fotografía del lomito el cual, de acuerdo con su historia, salió de "la nada" escaló con facilidad hasta la cima del Pico de Orizaba.

Este joven junto con su compañero no molestaron al perro y solo le tomaron una foto mientras descansaba en el punto más alto de la montaña, sin embargo, no sabían que se encontraba perdido y no podía bajar.