Reparan daños de "Grace" pero afectan a damnificados en Xalapa

"Ya les avisé y a mí el capataz me dijo que ellos no pagan nada, que el gobierno no les dio para pagar los terrenos, que les dio para abrirlos más, pero para pagar no. A mí me quitaron como sesenta metros de terreno y ya no puedo construir porque ablandaron el piso, no más lo llenaron ahí con la máquina, de la misma tierra que sacaron no la apisonaron, ni le metieron ´bailarina´ ni nada, así como está fueron y llenaron".