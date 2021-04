Renuncia candidato del PT en Coatza, teme ser detenido

COATZACOALCOS, VER. - Ante el temor de ser detenido, como ha ocurrido con otros actores políticos del estado de Veracruz y más porque cuenta con una orden de aprehensión, Pedro Martínez Escudero renunció a la candidatura por la Diputación Federal en el distrito XI de Coatzacoalcos; era abanderado del Partido del Trabajo (PT).

A través de un vídeo que publicó en sus redes sociales oficiales, Martinez Escudero dijo que además de la inseguridad, le preocupan las acciones de las autoridades estatales.

"A toda la ciudadanía del sur de Veracruz les digo: El día de hoy he tomado la determinación de renunciar a a la candidatura a la Diputación Federal que tan amablemente nos otorgó el Partido del Trabajo, los motivos son muy claros. Si hubiera pedido al INE que me otorgara seguridad en esta competencia, probablemente me hubiera otorgado seguridad sobre los grupos delictivos, pero no me garantizaba la protección ante las ineptas, corruptas o ignorantes autoridades de Coatzacoalcos", expresó en un video subido a su cuenta de Facebook.

El ex candidato, subió a su cuenta de Facebook el documento donde solicita su renuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y que aparece firmada por la supervisora de Registro de Actores Políticos del INE, Laura Isela Martínez Arenas. Martínez Escudero, señala que otro de los motivos es el inmediato linchamiento político y mediático hacia su persona por parte de un ahorrador y algunos periodistas, violando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, pese a que presentó amparos concedidos a su favor.

Con él, suman dos candidatos a la diputación federal por este distrito que se bajan de la contienda, luego de la renuncia de Isaac Férez Esparza, tras ser señalado de abuso sexual, y que competía por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Quien es Pedro Martínez Escudero?

El hoy ex candidato, es el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Financiera del Sur (Cofisur), misma que tiene denuncias colectivas por defraudación a más de 23 mil personas en el sur de Veracruz y el estado vecino de Tabasco, que perdieron sus ahorros de 10 años, tiempo en el que el ahora excandidato está fuera de Coatzacoalcos.

Durante su presentación como candidato el pasado 6 de abril, reconoció que cuenta con un amparo para no ser detenido, ya que fue acusado desde el 2010 por presunto fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza y sobre él pesan cinco órdenes de aprehensión, de las cuales, cuatro ya las libró.

Ahí mismo reconoció que le resta una orden de aprehensión que no librado.

En total son más de 20 mil ahorradores de Cofisur que se dijeron defraudados por Martínez Escudero, algunos ya fallecidos, mientras que otros continúan luchando por recuperar sus ahorros de varios años.

Aun con esta orden de aprehensión, el INE le permitió su registro, debido a que no se encontraba detenido y con el amparo podía realizar su campaña electoral, de la cual desistió.