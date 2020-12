¿Regreso a las aulas en enero? Esto dijo el titular de la SEV

De existir las condiciones propicias, las escuelas podrían regresar a las clases presenciales a inicios del año 2021, aseguró el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar.

El titular de la SEV indicó que de continuar el estado de Veracruz en color verde del Semáforo Epidemiológico durante al menos 4 semanas consecutivas, el gobierno del estado tomaría en consideración regresar las clases a las aulas.

Sin embargo, Zenyazen Escobar también aclaró que la evolución del semáforo es cambiante semana a semana e incluso puede regresar a naranja, y no se pueden apresurar a decidir el regreso a clases.

En caso de reabrir las escuelas, la Secretaría de Educación entregará kits de limpieza para las escuelas, en los que se incluye cloro, gel antibacterial, desinfectante, jabón líquido y instrumentos de limpieza.

"No tenemos ninguna prisa por ser uno de los primeros estados en regresar", aclaró.

Asimismo, dijo que entre los padres de familia no hay consenso con respecto a mandar sus hijos a clases, ya que algunos ya quieren que vuelvan a las aulas, mientras que otros no aceptarían hasta que exista seguridad en que no haya contagia, como sería la aplicación de una vacuna.

También explicó que la SEV está en pláticas con directivos y profesores de escuelas, para planear una estrategia para el posible regreso a los salones de clase.

SEP RECOMIENDA REGRESAR A LAS AULAS EN ENERO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recomendó que los estados que se encuentran en color verde en el semáforo epidemiológico de Covid-19 inicien clases en enero.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, los estados de Veracruz, Campeche y Chiapas podrán regresar a las aulas a inicios del 2021.

Las entidades federativas que se encuentren en color amarillo podrán regresar de manera voluntaria a actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional, a través de los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

Según el funcionario, dichas decisiones garantizarán un retorno gradual y seguro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a las escuelas.

Cuando se reporte un caso de Covid-19, el Centro Comunitario de Aprendizaje suspenderá actividades.