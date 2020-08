Regreso a clases virtual, así se vivió en Veracruz

Veracruz, Ver. – Eliza y su hijo se levantaron temprano para iniciar las clases virtuales, lamentablemente la lluvia de la mañana arruinó la señal del televisor y se quedaron sin poder presenciar la primera hora.

Para que su hijo lograra continuar con sus estudios de manera virtual ella y su esposo contrataron un paquete básico de internet, de esta manera podrán ver la repetición por YouTube, comentó Eliza.

El estrés y cansancio se nota en el rostro de ambos, mientras su hijo hace la tarea que le envió la maestra por medio del servicio de WhatsApp, ella comenta que contratar internet ahora ya no representa un lujo, sino más bien una necesidad.

Desde el inicio de la contingencia por el covid-19 y la suspensión de clases en los distintos niveles educativos, miles de padres tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad de las clases en línea.

Ahora con el comienzo de un nuevo ciclo escolar y con la estrategia que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñara para aprender desde casa, cuyas herramientas principales son los programas de televisión y el internet, el reto para los padres, alumnos y maestros comenzó de manera distinta.

"Muchos padres en el grupo de WhatsApp dijeron que hay muchos que trabajan, en qué momento les van a enseñar a sus hijos, quizás puedan ponerlos a ver los programas, pero la mayoría no pueden estar al pendiente explicándoles", comentó Eliza.

Ella tuvo que dejar de trabajar para poder ayudar a su hijo con las tareas, lo que representó un golpe económico para la familia, ya que ahora solo cuentan con el sueldo de su esposo, aunado a esto tienen que pagar el servicio de internet.

Al igual que no cuentan con una computadora para que puedan ver las clases de manera más cómoda, por si vuelven a tener problemas con la señal.

"El viernes hicieron una junta virtual, desgraciadamente mi teléfono no me dio para eso, la maestra mandó el link para que entráramos, no logré entrar a la junta y hubo muchos papás que tampoco pudieron", aseveró.

En la escuela donde estudia su hijo, asegura que muchos padres no cuentan con computadoras o teléfonos inteligentes para mantenerse comunicados con los maestros.

Sin luz, alumnos de Ricardo no pudieron tomar sus clases

Para los maestros de las comunidades rurales, el nuevo modelo representa un reto, pero al mismo tiempo una nueva oportunidad de aprender, este es el caso de Ricardo, docente de educación básica.

La comunidad donde da clases inició este nuevo ciclo escolar con fallas en el servicio de luz, por lo cual los alumnos no lograron asistir a clases.

"La mitad de la población no tenía energía eléctrica (...) ha sido un problema que en los últimos meses se ha generado y no solo en donde trabajo sino en otras comunidades", aseveró.

Comentó que en la comunidad donde da clases los problemas de energía eléctrica y los servicios de internet son constantes, debido a esto buscaron diferentes maneras de comunicarse con los padres de familia.

A través de mensajería o yendo hasta la comunidad para ver el avance de los alumnos y aclarar las dudas de los padres, fueron algunas estrategias que los docentes tomaron.

"No todos tienen la oportunidad de tener internet, de tener esas herramientas que se requieren para nuestras clases, sin embargo, como los padres de familia, también nosotros los docentes estamos haciendo todo lo posible para poder llegar a todos los alumnos", dijo Ricardo.

Así se enfrentan los municipios más pobres de Veracruz al regreso a clases virtual

Las deficiencias en el uso de tecnología en los distintos municipios del estado que tienen los más altos índices de pobreza causan un problema para los alumnos, ya que la falta de televisión o internet hace más complicado este ciclo escolar.

Municipios como Tehuipango, que cuenta con más de 25 mil habitantes de los cuales 18 mil viven en pobreza y tan solo 2 mil 383 posen una televisión en sus hogares, 80 con computadoras y 580 tienen internet, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Filomeno Mata es otro de los municipios con más rezago y pobreza extrema según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los más de 17 mil habitantes que viven en el lugar, tan solo mil 961 viviendas cuentan con un televisor, 87 con computadora y 39 con internet.

Al igual que Mecatlán que se encuentra ubicado en la región del Totonaca, donde mil 561 personas tienen televisión, 64 computadoras y 101 con servicios de internet de los más de 12 mil habitantes de la región.

En la misma situación se encuentran Mixtla de Altamirano y Astacinga los cuales fueron catalogados por el Coneval como las localidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema, al igual que las anteriores.

ygr