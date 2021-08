Regalan máquina de coser nueva a costurera que regala cubrebocas

Coatzacoalcos, Ver.- Doña Dula Enríquez García, quien desde que comenzó la contingencia sanitaria por el covid-19, decidió confeccionar cubrebocas que regala a los habitantes de Coatzacoalcos, tuvo una agradable sorpresa.

El lunes 25 de mayo por la tarde, representantes de la empresa Singer México tocaron a su puerta para donarle una máquina de coser. Algo que hasta hoy no puede creer.

“Me dejaron sin palabras. Nunca imaginé que me iban a traer una máquina. Cuando los vi aquí es porque ya la traían y pues sigo sin creerlo porque no imaginé que una empresa tan grande como Singer me mandara algo a mí. Más porque yo inicié esto para ayudar, no por otra cosa”

Su historia fue contada por este medio: una señora de 75 años que no se deja vencer por el cansancio y que hoy en día, ha regalado más de mil tapabocas en poco más dos meses.

“Logramos hacer en mi maquinita viejita muchos cubrebocas y hasta donde nos alcanzó el material. Los primeros días cuando empezamos teníamos que anotar los números de las personas para poderles marcar cuando ya tuviéramos sus cubrebocas porque no nos dábamos abasto”

A pesar de estar acostumbrada a su vieja máquina de pedal con la que ha creado decenas de vestuarios, con la ayuda de sus hijas aprenderá a usar la máquina eléctrica y continuará con esta noble labor.

“Dicen que no es muy difícil usarla y pues ya está en la mesa. La vamos a usar ahora que comencemos otra vez a hacer cubrebocas”

Con la mirada puesta a su nueva máquina de coser, Doña Dula agradeció la donación a la empresa.

