"Refrescan" datos: tercera ola covid pegó fuerte a menores en Veracruz

XALAPA, VER.- Una recién nacida falleció de covid-19 en Veracruz hace algunos meses, pero los médicos afirmaron en su momento que se debió a su hipertensión; ahora, con la reclasificación de los casos, producto de la aplicación de una nueva metodología, los médicos se dieron cuenta que efectivamente murió a causa del virus.

Este mismo caso se repitió en un menor de 13 años de Soconusco que murió por covid, pero en un inicio no se registró como tal.

La nueva clasificación de los casos de covid-19 en menores de edad provocó un súbito aumento en las estadísticas del país y en Veracruz no fue la excepción. Con el nuevo conteo la entidad pasó de tener 857 a dos mil 744 casos reportados en apenas dos semanas. La modificación de los datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) provocó un aumento de mil 887 casos a partir del pasado 23 de agosto a la fecha, además pasó en apenas dos semanas de 25 a 31 decesos atribuidos a la enfermedad.

Las autoridades justificaron el incremento al señalar que, además de contabilizar los casos confirmados por laboratorio, ahora también se suman los confirmados por asociación clínica y aquellos dados como positivos por el Comité de Dictaminación.

Pese a ello, especialistas advierten que la cifra sigue teniendo un subregistro, especialmente en los casos confirmados, dado que muchos menores de edad pasan la enfermedad en su casa, sin un diagnóstico adecuado o siendo atendidos de manera particular, lo que complica su registro en las cifras de la Secretaría de Salud federal.

El integrante de la Sociedad Mexicana de Neumología y Tórax, René García Toral, considera que algunos de los decesos ya sea de población adulta o menor de edad se clasifica no como covid sino como producto de una neumonía atípica y este no se contabiliza como un fallecimiento causado por la enfermedad, aunque esta sí haya estado presente en el paciente.

"¿Cómo se cuantifica la mortalidad? Normalmente se hace en hospitales, pero muchos pacientes, la gran mayoría no va al hospital, sino que se atienden con externos y esos no se contabilizan, no se registran en lo epidemiológico hasta que mueren. Incluso muchos que fallecen no van a reportar como covid, sino como neumonía atípica insuficiencia respiratoria, con diferente diagnóstico".

Dijo que esto tiene un impacto epidemiológico porque disminuye la estadística real, y que en general en la experiencia que le ha dejado la tercera ola de contagios es que la mortalidad en general se ha incrementado por diversas causas.

Hay que señalar que Veracruz el grupo de edad con más casos confirmados es el de los 12 a 17 años, que acumula mil 569 de los 2 mil 744 casos de covid en lo que va de la pandemia; le sigue el grupo de los 6 a los 11 años con 665 casos y el de cero a 5 años suma 510 pacientes.

En cuanto a los decesos en menores de edad, son los menores de cero a 5 años los que reportan el mayor número con 18 de los 31 fallecimientos ocurridos; le sigue el de 12 a 17 años con ocho decesos y el de 6 a 11 años que reporta cinco muertes a causa de la enfermedad.

EL PANORAMA NACIONAL

Cabe destacar que a nivel nacional suman hasta el 29 de agosto 166 mil 936 casos confirmados entre niños, niñas y adolescentes, además de 805 decesos causados por la enfermedad, de los cuales 436 ocurrieron en hombre y 369 mujeres.

Del total de defunciones, 427 ocurrieron en el rango de edad de entre cero a 5 años; le siguen los menores de 12 a 17 años, con 257 fallecimientos y 121 decesos entre menores de 6 a 11 años.

Sin embargo, por casos confirmados es el rango de edad de 12 a 17 años el más afectado con el 59.4 por ciento del total de casos; le sigue el de 6 a 11 años con el 25.2 por ciento y el de cero a 5 años con el 15.4 por ciento de los casos confirmados.

Con estas cifras, el neumólogo René García Toral señala que no es un momento adecuado para regresar a clases presenciales porque la población menor de edad no está vacunada contra el covid-19 y como se ha visto las estadísticas han variado y no muestran de manera real el problema de los contagios y decesos.

"Los contagios siguen muy alto como en el pico de la tercera ola, aunque hay una tendencia a la disminución, siguen estando muy altos. No conviene en este momento el regreso a clases (...) En este momento es un riesgo, es un riesgo y considero que no vale la pena correrlo, es un riesgo porque estamos en plena pandemia, en pleno rebrote y hay rebrotes en varios lados, en los mismos hospitales".

El especialista indicó que un niño con covid-19 puede contagiar a todo el salón, incluso su maestro, por lo que mantenerse en las aulas es un riesgo innecesario que se debe a que la población "ya le perdió el miedo" a la pandemia.

"Un niño contagiado va a contagiar a todo el salón. No va a contagiar a dos o tres amiguitos, va a contagiar a todos. A todos, incluyendo al maestro. O viceversa, el maestro puede contagiar a todos los alumnos. Es un riesgo innecesario. Considero que el personal, la autoridad y el pueblo general ya perdieron respeto a la enfermedad y a la pandemia".

Ante este panorama advierte que por cada paciente que está en un hospital, posiblemente sean hasta 10 los que están en sus casas siendo atendidos, a distancia o visitas a domicilio de médicos, por lo que insistió en que las estadísticas no son del todo confiables.

INICIAN LOS BROTES EN ESCUELAS

Apenas tres días después del regreso a clases presenciales, se informó sobre el caso de una maestra que dio positivo a covid-19 tras haber permanecido en el filtro sanitario que recibe a los alumnos de la Escuela Secundaria General 3 de Xalapa, por lo cual se suspendieron las clases de manera presencial.

Otro es el caso de un menor de edad estudiante de la Escuela Secundaria Federal "Ignacio de la Llave" en Coatepec que dio positivo a la enfermedad, aunque en este caso la escuela no ha informado las acciones que tomó para evitar contagios.

Además, hay otros casos registrados en el municipio de Castillo de Teayo, en la Escuela Telesecundaria "Adolfo López Mateos", en donde un maestro dio positivo a la enfermedad y se tuvieron que suspender las clases presenciales.