Reelección de alcaldes fomenta cacicazgos: especialistas

Xalapa, Ver. - La reelección de autoridades municipales abriría la posibilidad de refrendar por seis o nueve años -con el voto ciudadano- la permanencia de alcaldes con buenas administraciones, sin embargo, especialistas advierten que también promoverá cacicazgos regionales.

El 12 de mayo diputados de Veracruz, con mayoría del partido Morena, validaron la reelección de alcaldes, síndicos y regidores, lo que abre la posibilidad a presidentes municipales para aparecer en la papeleta electoral hasta en tres elecciones seguidas, y ser ratificados por casi una década.

Gabriel Zúñiga, representante del Organismo Público Local Electoral (OPLE), planteó que en la práctica ya se daba la reelección pues algunos alcaldes fueron ratificados en más de dos periodos por el voto de los ciudadanos, sin importar el partido que los abanderó para aparecer en las boletas electorales.

Sin embargo, el director del Centro de Desarrollo Municipalista AC, Rubén Ricaño Escobar, y el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Emilio Cárdenas Escobosa, plantearon que la reforma es ambigua en su redacción y podría ser revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la actualidad, más de la mitad de los 50 diputados locales, la mayoría de Morena, aspiran a reelegirse en la representación popular y se promueven para alguna candidatura a alcaldías o diputación federal. Pese a ello, los entrevistados coincidieron en que sus aspiraciones se confrontarán con su trabajo y el desencanto social.

¿Qué dice la ley?

La Constitución federal contempla, en su artículo 115, que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, un síndico y determinado número de regidores, en proporción al número de habitantes; y da posibilidad a cada Congreso de regular los periodos adicionales para la permanencia de las autoridades municipales.

La norma define que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Los actuales alcaldes fueron electos por un periodo de cuatro años, lo que limita su reelección; pero el 12 de mayo se validó en Veracruz, con 34 votos a favor, 14 en contra y una abstención, modificaciones al artículo 70 de la Constitución que reducen su período a tres años.

Y se determina que las y los ediles podrán ser reelectos y ejercer el cargo hasta por dos periodos consecutivos en términos de la ley federal. La reforma aplicará a partir del año 2021, lo que abre la posibilidad a los actuales diputados, que al competir y ganar una alcaldía puedan repetir como candidatos en dos procesos electorales adicionales.

La modificación a la Constitución se hizo sobre las rodillas: RRE

Rubén Ricaño Escobar, excandidato a la diputación local por el distrito de Xalapa por Movimiento Ciudadano, consideró que la redacción de la reforma es una "aberración legislativa" ya que deja abierta la posibilidad de que la reelección se amplíe hasta 9 años.

La reelección es un mecanismo que fortalece la democracia, sin embargo, expuso, ni México ni Veracruz están preparados para mantener autoridades por largos periodos en la administración pública, pues sólo se fomenta el cacicazgo.

"Lo que aprobaron los diputados es hasta dos reelecciones, a mí me parece un exceso cuando estamos en un experimento transformacional. Estamos a favor de la reelección, pero en México los alcaldes erigen cacicazgos en municipios endebles y entonces tú pones a un alcalde, y aunque sea un tipo impopular y sea corrupto, la gente no lo va a poder quitar", declaró en entrevista con La Silla Rota.

Antes de promover la permanencia de los alcaldes, se debe empezar por obligar a que síndicos y regidores sean electos por los votantes y dejar de lado las planillas, que lleva a un Cabildo por el efecto de una persona o un partido, y no por su capacidad o formación profesional para ocupar el cargo.

Dijo, existen ejemplos de presidentes municipales que imponen su ley, con el uso de la fuerza pública o guardias blancas y luego heredan el cargo; con la más reciente reforma se van a perpetuar en el poder, lo que va en perjuicio de sus gobernados.

Ricaño Escobar, quien se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la 64 Legislatura, llamó a los diputados a establecer reglas claras sobre el periodo de campaña para quien busca la reelección.

Entre ellas, consideró, debe existir la obligación de renunciar o separarse del cargo, pues se podrían desviar recursos públicos para que los alcaldes se promuevan entre el electorado, en especial, porque las campañas son solo de 30 días, y la ley permite que sea el Síndico, que es electo por el mismo partido, el que asume el interinato ante ausencias de 60 días.

Suprema Corte podría revertir la reforma

El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Emilio Cárdenas Escobosa, planteó que la reforma electoral si bien tiene avances, también presenta claroscuros que van a generar impugnación de partidos políticos, lo que podría llegar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al hablar de la más reciente reforma a la ley local, planteó que es positivo que se permita la reelección de los alcaldes, sin embargo, abrir un "espacio tan amplio" podría ir en perjuicio de la ciudadanía, por lo que lo ideal era impulsar la reelección solo por un periodo más, "para que no exista posibilidad de que se abuse del poder".

En la actualidad las familias "capturan" la administración municipal al heredar las alcaldías a esposas, hijos, nueras o hermanos, con la reelección de 9 años se aumenta el riesgo, "no es sano, la tentación ahí va a estar. Yo le apuesto a la valoración del ciudadano, y la fuerza de su voto".

Los partidos no la tienen fácil, por lo que les recomendó no hacer cuentas alegres previo al proceso electoral, pues hay desencanto entre los electores por la situación de la emergencia sanitaria y la crisis económica, que la gente no se va a olvidar, ni perdonar en las urnas.

Morena defiende la reforma

Gabriel Zúñiga, representante del Organismo Público Local Electoral (OPLE), planteó que la reforma que impulsó Morena tiene como objetivo, además de homologar la ley federal, dar a la ciudadanía el poder para dar su respaldo a buenos gobernantes y ampliar su periodo a seis o nueve años.

Ya en el pasado reciente, dijo, figuras como Juan Manuel Diez en Orizaba o Fidel Cruz en Banderilla, que sin importar el partido que los postuló, ganaron en dos elecciones, ahora se da poder a los ciudadanos para permitir su permanencia en periodos continuos.

"Yo, lejos de verlo como un cacicazgo, es una oportunidad para que los ciudadanos refrenden la confianza, así lo vemos nosotros, no es para perpetuarse en el poder", platicó.

Los adelantados

De los diputados de Morena que promovieron la reforma constitucional y que podrían ser candidatos están Rubén Ríos Uribe y Víctor Vargas Barrientos, aspirantes a la Presidencia Municipal de Córdoba; Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferraez, que se mencionan como cartas fuertes de Morena por Xalapa; José Magdaleno Rosales, quien buscaría la alcaldía de Medellín.

Además, se promueven Deisy Juan Antonio que busca la alcaldía de Acayucan, Nahúm Álvarez Pellico, la de Ixtaczoquitlán; Elizabeth Cervantes busca gobernar Álamo; Raymundo Andrade Rivera se candidatea para Coatepec.

A la lista también se suma Magaly Armenta Oliveros que buscaría la alcaldía de Cosoleacaque, Wenceslao González Martínez quiere ser alcalde de Poza Rica; José Manuel Pozos Castro, busca la postulación en Tuxpan; Adriana Esther Martínez Sánchez y Henri Gómez Sánchez, compiten por Martínez de la Torre.

Los que apoyaron y podrían lograr una candidatura ya sea para la reelección como diputados o la alcaldía de Tezonapa y Pánuco, son Alexis Sánchez de MC, y Rodrigo García Escalante del PAN, respectivamente.

Por el PAN, no apoyaron la reforma, pero se promueven activamente: Bingen Rementería Molina y María Josefina Gamboa, aspirantes a la alcaldía de Veracruz; Omar Miranda Romero y Sergio Hernández, quieren administrar Xalapa; Nora Lagunes Jáuregui, busca gobernar Comapa; Montserrat Ortega Ruiz aspira a la alcaldía de Tuxpan.