Redada de Marina sorprende a migrantes en Veracruz

Xalapa, Ver.- Un operativo de elementos de la Marina-Armada de México, Policía Naval, Instituto Nacional de Migración (INM) y Ayuntamiento de Veracruz, logró ubicar a por lo menos 60 migrantes indocumentados —entre ellos niños y adultos mayores— que se hospedan en la zona cercana a la estación de autobuses de segunda clase en el Puerto de Veracruz.

Hoteles y cuarterías cercanas fueron rodeados e inspeccionados para detener a los migrantes que hasta este jueves pernoctaban en sitios como el Hotel Latino, Impala, Venus y Azteca, de costos accesibles para quienes buscan avanzar en su recorrido hacia Estados Unidos.

La redada se inició en la calle Orizaba esquina avenida Lafragua en la colonia Zaragoza del puerto, pero se extendió a calles cercanas en donde es común ver letreros de renta de cuartos por noche e incluso algunos hoteles fueron clausurados por la Dirección de Comercio del Ayuntamiento Porteño por permitir la entrada a personas sin documentación.

Las familias, entre lágrimas y con las maletas aun sin desempacar, fueron enviadas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en autobuses que llegaron hasta los hoteles para trasladarlos.

Cabe destacar que el pasado 15 de junio se aseguraron a 785 migrantes centroamericanos que eran transportados hacinados en 4 tráileres con cajas de doble fondo cuando circulaban en tramos carreteros en el sur del estado.

Y apenas este martes en Orizaba, 13 migrantes procedentes de Honduras fueron detectados y puestos a disposición de las autoridades migratorias.

En total, según estimaciones del diputado presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes en el Congreso local, Juan Manuel De Unanue Abascal, tan solo en lo que va de junio ya van mil migrantes detenidos.

"El hospedaje no se le niega a nadie siempre y cuando se pague": hotelero

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Sergio Lois Heredia, aseguró que para quienes atienden los hoteles es difícil detectar a un migrante porque en muchas ocasiones incluso presentan papeles que los identifican.

Tras los operativos que se han realizado en el Puerto de Veracruz, explicó que se les brida el serviciado de hospedaje a quien pueda pagarlo, pero que no son “expertos en documentación” para avalar las identificaciones que se les presentan.

“El hospedaje no se le niega a nadie siempre y cuando se pague porque tampoco podemos caer en aspectos de discriminación; es decir, no aceptar porque ‘hablas raro, te vistes de tal forma’; una persona que no tiene papeles no se recibe pero suele darse que sí los tengan y no somos expertos en poder verificar los documentos”.

El empresario dijo que durante los operativos se realizan en tranquilidad y buscando no afectar a los demás huéspedes, a quienes se les explica que etos operativos se hacen para garantizar su seguridad.

“Se han dado operativos de personal de Migración en bastante paz, no ha habido golpeados ni micho menos muertos, se hacen siguiendo un protocolo, sin molestar a los demás huéspedes y cuando se llega a un huésped se le explica que es por su seguridad”.

Lois Heredia dijo que esperan que estos operativos se incrementen con la nueva política migratoria, pero lamentó que los programas de capacitación para contar con protocolos es cada vez más esporádica.